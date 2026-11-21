/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/குறை தீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:24 PM
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உடுமலை: உடுமலை, மடத்துக்குளம் வட்டார அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தில், இலவச வீட்டு மனை பட்டா உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
கோட்டாட்சியர் குமார் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில், தாயுமானவர் அறக்கட்டளை ஜானகிராம், தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான நல சங்க உடுமலை தாலுகா செயலாளர் பாலசுப்ரமணியம், மடத்துக்குளம் தாலுகா செயலாளர் அழகர்சாமி, வெற்றி பார்வையற்றோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்க உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும். பஸ் ஸ்டாண்டில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்கள் வழங்கப்பட்டது.