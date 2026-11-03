/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/10 சதவீத தள்ளுபடியில் மளிகை பொருள் விற்பனை
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையில், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் 10 சதவீத தள்ளுபடியில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இதன்படி, புழுங்கல் அரிசி (பொன்னி) கிலோ ரூ.54, துவரம்பருப்பு ரூ.117, உளுந்தம்பருப்பு ரூ.126, பூண்டு ரூ.216, மல்லி ரூ.216, மிளகாய் ரூ.297 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என திருப்பூர் மண்டல கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளர் பிரபு தெரிவித்துள்ளார். மேலும் விவரங்களுக்கு, திருப்பூர் காங்கயம் ரோடு, வளர்மதி கூட்டுறவு சூப்பர் மார்க்கெட்டை 93601 04198 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.