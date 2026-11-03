குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு; 2,026 பேர் ஆப்சென்ட்

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ADDED : நவ 03, 2026 12:02 AM
உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 7,107பேர், குரூப் 2, 2 ஏ தேர்வு எழுதினர். 2,026 பேர் ஆப்சென்ட் ஆகினர்.
சார்-பதிவாளர், தலைமைச் செயலக உதவி பிரிவு அலுவலர், நகராட்சி ஆணையர் (கிரேடு - 2), தொழிலாளர் நல உதவி ஆய்வாளர், இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர், சிறைத்துறை நன்னடத்தை அலுவலர், கூட்டுறவு சங்கங்களின் முதுநிலை ஆய்வாளர், பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் உள்பட பல்வேறு துறைகளில் உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஒருங்கிணைந்த குரூப் - 2, குரூப் 2ஏ தேர்வு நேற்றுமுன்தினம் நடைபெற்றது.
திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா - 12, திருப்பூர் வடக்கு - 12, தாராபுரத்தில் 8 என, மொத்தம் 32 மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்றது.
திருப்பூர் நகர பகுதியில், ஜெய்வாபாய், நஞ்சப்பா பள்ளி, சிக்கண்ணா கல்லுாரி மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்றது. மாவட்டத்தில் மொத்தம் 9,133 பேருக்கு ஹால்டிக்கெட் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 7,107 பேர் தேர்வு எழுதினர்; 2,026 பேர் ஆப்சென்ட் ஆகினர்.