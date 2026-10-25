/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/2 பேர் மீது பாய்ந்தது ‘குண்டாஸ்’
UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM
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திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதியில் கடந்த செப்.
22ம் தேதி அஸ்வதி என்பவரின் தங்க சங்கிலியை காட்வின் இக்னேசியஸ், 29, பறித்தார். அதேபோல் ஜூலை 18ல் ருக்மணி என்பவரின் சங்கிலியை கணேஷ் குமார், 34, பறித்தார். இருவர் மீதும் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து திருப்பூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.இருவரையும் குண்டர் தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்க போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி உத்தரவிட்டார்.