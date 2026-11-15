/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வழிப்பறி ஆசாமி மீது ‘குண்டாஸ் ’
UPDATED : நவ 14, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:04 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், பாளையக்காடு பகுதியில், கடந்த அக்.
12-ம் தேதி மணிகண்டன், சிவசஞ்சய் ஆகிய இருவரையும் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்ததாக பாண்டியராஜன், 31 என்பவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, வடக்கு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பாண்டியராஜன் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அவரிடம் உத்தரவு நகல் வழங்கப்பட்டது.