தீபாவளி மகிழ்ச்சி! கடைவீதியில் கலந்துவரும் போலீஸ் குரல் அது எச்சரிக்கை அல்ல... உங்கள் கவசம்
தீபாவளி மகிழ்ச்சி! கடைவீதியில் கலந்துவரும் போலீஸ் குரல் அது எச்சரிக்கை அல்ல... உங்கள் கவசம்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:14 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி வந்துவிட்டால் திருப்பூர் துாங்காது. குமரன் ரோடு, காதர் பேட்டை, புது மார்க்கெட் வீதி, அவிநாசி ரோடு எங்கும் வெளிச்சம் கண்ணைப் பறிக்கும், தள்ளுபடி போர்டு கூப்பிடும், பலகார வாசனை மூக்கை இழுக்கும். அந்த கூட்டத்துக்குள் தான் இன்னொரு குரலும் கலந்து வரும். அன்பார்ந்த திருப்பூர் மக்களே... என்று போலீஸ் ஒலிபெருக்கி.
அது வெறும் அறிவிப்பு இல்லை, அது ஒரு கவசம். ஏனென்றால் நீங்கள் புடவை கலர் தேர்வு செய்யும் அந்த இரண்டு நிமிடத்தில், உங்கள் கழுத்தையும் பாக்கெட்டையும் வேறு யாரோ தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த வருட திருட்டு, பழைய பிக்பாக்கெட் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப நவீனமாகிவிட்டது.
ஒன்று, பேச்சைக் கொடுத்து பணம் பறிப்பது. அக்கா இந்த புடவை எந்தக் கடை? என்று ரொம்ப பாசமாக கேட்டு உங்கள் கவனத்தை திருப்பும் அந்த சில நொடியில், இன்னொரு கை உங்கள் ஹேண்ட் பேக்கின் ஜிப்பை திறந்துவிடும்.
இரண்டு, போன் இரவல் மோசடி. சார்... போன் சுவிட்ச் ஆப் ஆகிடுச்சு, ஒரே ஒரு கால் மட்டும் என்று கெஞ்சி போனை வாங்கி, கூட்டத்துக்குள் மாயமாகி விடுவார்கள். திருப்பூர் நெரிசலில் அவர்களை தேடுவது கடலில் ஊசியை தேடுவது போல.
மூன்று, இப்போது ட்ரெண்டிங் கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் மோசடி. சார் கூகுள் பே பண்றேன் என்று சொல்லி, உங்களை ஸ்கேன் பண்ண வைத்து பணத்தை எடுக்கும் திருட்டு, கடையில் நீங்கள் பணம் கட்டும் போது பின்னால் நின்று உங்கள் ‘பின்’ நம்பரை பார்த்துவிட்டு, பிறகு போனை திருடும் ஸ்மார்ட் திருட்டு.
இதிலிருந்து தப்பிக்க என்ன செய்யலாம்?
தங்கத்தை வீட்டில் விட்டுவிட்டு வாருங்கள். தீபாவளிக்கு புது டிசைன் நகை போட்டு காட்ட வேண்டிய இடம் கடைவீதி இல்லை.
பர்ஸை பின் பாக்கெட்டில் வைக்காதீர்கள், முன் பாக்கெட்டில், அதுவும் ஜிப் வைத்த பேண்டில் வையுங்கள். ஹேண்ட் பேக் எப்போதும் முன் பக்கம் இருக்கட்டும்.
பணத்தை விட டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பாதுகாப்பு தான், ஆனால் ‘பின்’ போடும் போது கையால் மறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
தெரியாத யாருக்கும் போனை கொடுக்காதீர்கள். உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்களே நம்பரை வாங்கி நீங்களே பேசி கொடுங்கள்.
குழந்தைகளை கூட்டி வந்தால் அவர்கள் பாக்கெட்டில் உங்கள் போன் நம்பர் சீட்டை வைத்து, ஒரு போட்டோவும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கூட்டத்தில் தொலைந்தால் உடனே காட்ட உதவும்.
ஷாப்பிங் என்பது பொருள் வாங்குவது மட்டும் இல்லை, அது குடும்பத்தோடு கொண்டாடும் சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை ஒரு சிறு கவனக்குறைவு கெடுத்துவிடக் கூடாது. போலீஸ் சொல்வதை கேட்டு, கொஞ்சம் உஷாராக இருந்தால், தீபாவளி வெளிச்சம் வீடு வரை பத்திரமாக வரும்.
ஷாப்பிங்கில் ஜாக்கிரதை -
1. பைக்கின் டிக்கியில் பொருட்களை வைத்துவிட்டு மீண்டும் கடைக்குள் போகாதீர்கள்;- பின் தொடர்ந்து வந்து உடைக்கும் கும்பல் அதிகம்.
2. கூட்டத்தில் யாராவது வேண்டுமென்றே மேலே இடித்தாலோ, செருப்பை மிதித்தாலோ உஷாராகுங்கள்; - அது திசை திருப்பும் டெக்னிக்.
3. குழந்தைகளுக்கு பட்டாசு வாங்கி கொடுக்கும் போது பில்லில் போன் நம்பர் எழுதாதீர்கள்; - பில் குப்பையில் இருந்து நம்பர் எடுத்து ஏமாற்றும் கும்பல் உண்டு.
4. அவசரத்தில் ஆட்டோ, காரில் போன், பைகளை மறந்துவிட்டு இறங்காதீர்கள்; - காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை எண் 100-ஐ உடனே அழைக்கவும்.
5. நகைக்கடையில் பில் போடும் போது போட்டோ, வீடியோ எடுக்க அனுமதிக்காதீர்கள்; உங்கள் நகை டிசைன், பில் தொகையை வைத்து பின்தொடரும் ஆபத்து உண்டு.
அன்பார்ந்த திருப்பூர் மக்களே...
தீபாவளி கூட்ட நெரிசலில் பொதுமக்கள் உஷாராக இருக்க அறிவுறுத்த, திருப்பூர் கடைவீதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒலிபெருக்கி.