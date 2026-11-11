தலை தீபாவளி... இது ரொம்பவே ஸ்பெஷல்! புதுமணத் தம்பதியர் உற்சாகம்
தலை தீபாவளி... இது ரொம்பவே ஸ்பெஷல்! புதுமணத் தம்பதியர் உற்சாகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
தலை தீபாவளி... திருமணத்துக்குப் பிறகு வரும் முதல் பண்டிகை என்பதால், புதுமணத் தம்பதியருக்கு அதில் தனி உற்சாகம். புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்புகள் ஒருபுறம் என்றால், இரு வீட்டாரின் அன்பும், புதிய உறவுகளின் அறிமுகமும் மறுபுறம்! இதுவரை குடும்பத்தினருடன் கொண்டாடிய தீபாவளி, இப்போது வாழ்க்கைத் துணையுடன் கொண்டாடும்போது இன்னும் அழகான நினைவாக மாறுகிறது. திருப்பூரில் தலை தீபாவளி கொண்டாடிய புதுமணத் தம்பதியரிடம் பேசியபோது...
மறக்க முடியாதது
ஹரிபிரசாந்த் –- அனிரிதா, கே.என்.எஸ். கார்டன், காங்கயம் ரோடு:
எங்களுக்கு: ம் தேதிதான் கல்யாணம் நடந்துச்சு... ரெண்டு பேருமே திருப்பூர்ல பிறந்து வளர்ந்தவங்க... உள்ளூர்லயே கல்யாணம் முடிஞ்சு, நாலே மாசத்துல தலை தீபாவளியும் வந்துடுச்சு. இந்த முறை தீபாவளி கொண்டாடுறது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு. அதுவும் குடும்பத்துல பெரியவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆசி கொடுக்க, அவங்களோட மகிழ்ச்சியா கொண்டாடினது இன்னும் ஸ்பெஷல். கல்யாணம் மாதிரியே இந்த தலை தீபாவளியும் எங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத நாளா இருக்கும்.
பண்டிகை மகிழ்ச்சி
அபினேஷ் –- ஸ்ரீருதித்தா, திருப்பூர்.
எங்களுக்கு கல்யாணமாகி ரெண்டு மாசம்தான் ஆகுது. அதுக்குள்ள தலை தீபாவளி வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்க ரெண்டு பேருமே பின்னலாடை தொழில்ல நிர்வாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம். எப்பவும் வேலை, ஆபீஸ்னு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். இந்த மாதிரி பண்டிகை நாட்கள்லதான் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு குடும்பத்தோட ஜாலியா இருக்க முடியுது. எத்தனை தீபாவளி வந்தாலும், வாழ்க்கைத் துணையோட சேர்ந்து கொண்டாடுற முதல் தீபாவளிக்கு ஈடாகாதுல்ல...!
புது அனுபவம்
கார்த்திகேயன் –- மதுமிதா, வெங்கடேஸ்வரா நகர்:
இதுவரைக்கும் 25 வருஷத்துக்கும் மேல அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கைகளோட பிறந்த வீட்டுல தீபாவளி கொண்டாடியிருக்கோம். ஆனா, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கணவரோட சேர்ந்து கொண்டாடுறது முதல் முறைங்கிறதால எல்லாமே புதுசா இருக்கு. அதுவும் கணவரோட பிறந்த வீட்டுக்கு வந்து, அம்மா, அப்பா, சகோதரர்கள், உறவினர்கள் எல்லாரோடவும் சேர்ந்து கொண்டாடுறது கூடுதல் சந்தோஷம். இந்த தலை தீபாவளிக்காகத்தான் ரொம்ப ஆவலா காத்திருந்தோம்.
சொந்த ஊரில்...!
சவுடேஸ்வர் -– இந்துமதி, எஸ்.வி. காலனி:
நான் படிப்பு, வேலைன்னு பல வருஷமா பெங்களூருவிலேயே இருந்துட்டேன். அங்க இருந்தப்போ தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தைப் பெரிசா அனுபவிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கல. இப்போ கல்யாணமாகி சொந்த ஊரான திருப்பூருக்கு வந்து, மனைவியோட முதல் தீபாவளியைக் கொண்டாடுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம ஊர்ல குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து கொண்டாடுறதுல இருக்கிற மகிழ்ச்சியே தனிதான். இதுபோன்ற பண்டிகைகள் நம்ம பாரம்பரியத்தையும் உறவுகளையும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு சேர்க்கும். எங்க இருந்தாலும் தீபாவளியைச் சொந்த ஊர்ல கொண்டாடணும்ங்கிறதுதான் என் ஆசை.
குட்டித் துாக்கம்
சரவணக்குமார் -– அனிதா, எம்.என்.எஸ். நகர்:
எங்களுக்கு கல்யாணமாகி ஆறு மாசம்தான் ஆகுது. தலை தீபாவளிங்கிறதால குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், உறவினர்கள்னு எல்லார்கிட்ட இருந்தும் வாழ்த்துகள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. வேலைக்கு நடுவுல ஒரு ரெண்டு நாள் லீவு எடுத்துக்கிட்டு தீபாவளி கொண்டாடினது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதிகாலையிலேயே எழுந்து குளிச்சு, புத்தாடை போட்டு பெரியவங்ககிட்ட ஆசி வாங்கினோம். அப்புறம் பட்டாசு வெடிச்சு, இனிப்பு சாப்பிட்டு, மத்தவங்களுக்கும் கொடுத்து மகிழ்ந்தோம். மதியம் அசைவ விருந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குட்டித் துாக்கம் போட்டோம். சாயங்காலமும் எல்லாரும் ஒண்ணா உட்கார்ந்து பேசி, சிரிச்சு மகிழ்ந்தோம். எங்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த தலை தீபாவளி ரொம்பவே ஸ்பெஷல்.
மூன்றாம் நாளில்...
சபேச சுந்தரசிவம் –- திவ்ய முத்து கருணாம்பிகை, அவிநாசி.
கல்யாணமாகி மூணே நாள்ல தலை தீபாவளி கொண்டாடுறது எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு. அதுவும் பிறந்த வீட்டுல பெற்றோர், உறவினர்கள் எல்லாரோடவும் சேர்ந்து முதல் பண்டிகையைக் கொண்டாடுறது கூடுதல் மகிழ்ச்சி. இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ தீபாவளி கொண்டாடியிருந்தாலும், இந்த தீபாவளி எங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல். இனிமே எத்தனை தீபாவளி வந்தாலும், இந்த முதல் தீபாவளி நினைவுகள் மட்டும் எப்பவும் மனசுல இருக்கும்.