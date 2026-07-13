அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் கூடுதல் இடங்களால் மகிழ்ச்சி
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் கூடுதல் இடங்களால் மகிழ்ச்சி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:56 AM
திருப்பூர்: கடந்த 2022 ஜனவரி 12ல் திருப்பூரில் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி தொடங்கப்பட்ட போது, ஆண்டுக்கு 100 மருத்துவ இடங்கள் மட்டுமே இருந்தன. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 400 மாணவர்கள் இங்கு மருத்துவப் படிப்பை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மாவட்டத்திற்கு மற்றுமொரு மகுடமாக, இக்கல்லுாரியின் மருத்துவ இடங்களை100-ல் இருந்து 150 ஆக உயர்த்தி, தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, உள்ளூர் மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இனி மருத்துவப் படிப்பிற்காக வெளியூர் செல்ல வேண்டியதில்லை என்பதே இவர்களின் இந்த நிம்மதிக்குப் பின்னால் இருக்கும் நிஜம்.
அரிய வாய்ப்பு: அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி முதல்வர் மனோன்மணி நம்முடன் பகிர்ந்தவை:
மத்தியக் குழுவினர் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியின் செயல்பாடுகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வந்தனர். இங்குள்ள மருத்துவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை அவர்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்தனர்.அதன் அடிப்படையிலேயே, தற்போது 150 இடங்களுக்கான ஒப்புதலைத் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் வழங்கியுள்ளது. உள்ளூர் மாணவர்கள் தங்களுக்கான மருத்துவ வாய்ப்பை இங்கேயே பெற்றுக்கொள்ள இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு.