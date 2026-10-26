வறட்சிக்கு விடை கொடுத்த மழையால் மகிழ்ச்சி! அணைகளின் நீர் மட்டமும் உயர்கிறது
வறட்சிக்கு விடை கொடுத்த மழையால் மகிழ்ச்சி! அணைகளின் நீர் மட்டமும் உயர்கிறது
ADDED : அக் 25, 2026 05:45 PM
உடுமலை: பல மாதங்கள் நீடித்த வறட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், உடுமலை பகுதியில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது; அமராவதி, திருமூர்த்தி அணைகளின் நீர் மட்டமும் உயர்ந்து வருவதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
உடுமலை, மடத்துக்குளம் தாலுகா விவசாயத்துக்கு ஆதாரமான தென்மேற்கு பருவமழை இந்தாண்டு துவக்கத்தில் பெய்யவில்லை; கோடை கால மழையும் கைவிட்டதால், வறட்சி துவங்கியது.
நீண்ட கால பயிராக பராமரிக்கப்படும் தென்னை மரங்கள் கருகுவதை தடுக்க, தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி ஊற்றினர்; புதிதாக போர்வெல்கள் அமைத்தும் நிலையை சமாளிக்க முடியவில்லை.
இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழை, வறட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. கடந்த 23ல், உடுமலை பகுதியில் பெய்த கனமழை, வறண்டிருந்த மழை நீர் ஓடைகளில் நீர்வரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பரவலாக மக்காச்சோளம், சோளம் உள்ளிட்ட மானாவாரி சாகுபடிக்கான விதைப்பு பணிகளும் விளைநிலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
உயரும் நீர்மட்டம்
அமராவதி அணை நீர்ப்பிடிப்பு மற்றும் அணைப்பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த 23ம் தேதி, அணையின் நீர்மட்டம், 90 அடிக்கு 37.60 அடியாக இருந்தது; நேற்று காலை நிலவரப்படி, நீர்மட்டம், 42.26 அடியாக உயர்ந்துள்ளது; வினாடிக்கு 687 கன அடி நீர் வரத்து உள்ளது.
திருமூர்த்தி அணைக்கு தொகுப்பு அணைகளில் இருந்து காண்டூர் கால்வாய் வாயிலாக தண்ணீர் பெறப்படுகிறது. வினாடிக்கு, 833 கன அடி நீர் வரத்து உள்ளது. இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்காக அணையில் நீர் இருப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அணை நீர்மட்டம், 60 அடிக்கு, 34.70 அடியாக உள்ளது. பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் அணைகளின் நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வருவது விவசாயிகளை மகிழ்ச்சியடையச்செய்துள்ளது.
சேகரிப்பில் அலட்சியம்
உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் ஒன்றியங்களில் சில நாட்கள் கனமழை பெய்தது. ஆனால், துார்வாரப்படாத மழை நீர் ஓடைகள், பராமரிப்பில்லாத தடுப்பணைகளால் மழை நீரை சேகரிப்பது சவாலாகியுள்ளது.
உதாரணமாக, குடிமங்கலம் ஒன்றியம் பெரியபட்டியிலுள்ள மழை நீர் ஓடை தடுப்பணைக்கு, ஓராண்டுக்குப்பிறகு தற்போதைய மழையால் நீர் வரத்து கிடைத்தது. ஆனால், தடுப்பணை முழுவதும் காலி மதுபாட்டில்களும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் தேங்கி நீரோட்டம் தடைபட்டுள்ளது.
தேவனுார்புதுார் பகுதியிலும் நவக்கரை பள்ளம் ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் துார்வாரப்படாததால், வழியோரத்திலுள்ள தடுப்பணைகளுக்கு வரத்து கிடைக்கவில்லை. அரிதாக கிடைக்கும் மழை நீரை சேகரிக்க, ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.
சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சிகள் வாயிலாக, ஓடைகளை மழை சீசனுக்கு முன்னதாகவே துார்வாரி, புதர்களை அகற்றியிருந்தால் தடுப்பணைகள் நிரம்பியிருக்கும். நிலத்தடி நீர் மட்டமும் அப்பகுதியில் விரைவாக உயர்ந்திருக்கும்.
மழை சீசன் நிறைவு பெறுவதற்குள் புதர்களை அகற்ற, திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் அனைத்து ஊராட்சிகளுக்கும் உத்தரவிடுவது அவசியமாகும்.