துார்வாரும் பணியில் விதிமீறல்: விவசாயிகள் புகார்

UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:54 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணியில் இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதால், கரைகள் சேதமடைகிறது; விதிமீறல்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டத்தில் மனு கொடுத்தனர்.
பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு வரும் நவ., 1ல், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது. பாசன கால்வாய்களை துார்வாரும் பணிக்கு அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகள் நடக்கிறது.
இந்நிலையில், பணிகளில் விதிமீறல்களால் கால்வாய்கள் பாதிக்கப்படுவதாக குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் மனுக்கொடுத்தனர்.
அதில், பி.ஏ.பி., பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க உள்ள நிலையில், பிரதான கால்வாய் மற்றும் உடுமலை கால்வாயில் வெளியூர் நபர்கள் டெண்டர் எடுத்து, கான்கிரீட் கால்வாய்க்குள் கன ரக வாகனங்கள் வாயிலாக, மண் எடுத்து வருகின்றனர்.
இதனால், தளம், கரை என கால்வாய் கட்டமைப்புகள் சிதிலமடைந்து வருகின்றன. மண் இல்லாத பகுதியிலும், மண் எடுத்ததாக கணக்கு காட்டுகின்றனர். கரைகளில், வாகனங்களை இயக்குவதால், கரைகளும் சேதமடைந்து வருகின்றன.
கான்கிரீட் கட்டமைப்புகளில் கன ரக வாகனங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது; தொழிலாளர்கள் கொண்டு துார்வார வேண்டும் என்ற விதியை மீறி, கால்வாய்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர். எனவே, துார்வாரும் பணியை மனிதர்களை கொண்டு மேற்கொள்ளவும், முறையாக கண்காணித்து, கால்வாய்களை சேதப்படுத்தியவர்களிடமிருந்து, அத்தொகையை வசூலிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.