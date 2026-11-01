/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணம் திருடியவர் கைது
ADDED : அக் 31, 2026 08:39 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி அருகே சுண்டக்காம்பாளையம் வீரமாத்தி அம்மன் கோவில் அருகே வசிப்பவர் காந்திமதி, 50. கணவரை பிரிந்து தனியாக வசிக்கும் இவர், நேற்று (அக்.,30) வீட்டை பூட்டிவிட்டு வெளியே சென்றார். அப்போது வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த 5 சவரன் ஆரம், அரை பவுன் கம்மல் மற்றும் 50 ஆயிரம் ரூபாயை திருடி ஒருவர் தப்ப முயன்றுள்ளார்.
இதை பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை பிடித்து போலீசுக்கு தகவல் அளித்தனர். போலீசார் விசாரணையில், அவர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி வள்ளுவகுடியை சேர்ந்த பிரகாஷ், 42 என்பதும், நம்பியாம்பாளையத்தில் தங்கி கட்டட வேலை செய்வதும் தெரிந்தது.
பிரகாஷை கைது செய்த போலீசார், நகை மற்றும் பணத்தை பறிமுதல் செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். இவர் மீது அவிநாசி, சேவூர் ஸ்டேஷன்களில் பல திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன.