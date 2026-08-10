குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்க சிறப்பு முகாம்: சுகாதாரத்துறை ஏற்பாடு
குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்க சிறப்பு முகாம்: சுகாதாரத்துறை ஏற்பாடு
UPDATED : ஆக 09, 2026 03:50 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM
உடுமலை: சுகாதாரத்துறை சார்பில், தேசிய குடற்புழு நீக்கும் தினத்தை முன்னிட்டு, குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கும் முகாம், இன்று ( 10ம் தேதி) நடக்கிறது.
தமிழக அரசு, மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நல துறை சார்பில், குழந்தைகளுக்கு குடற்புழு நீக்கும் திட்டத்தின்கீழ், குடற்புழு நீக்கும் மாத்திரைகள் வழங்கும் முகாம், இன்று 10ம் தேதி நடக்கிறது. இதில், விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு, வரும், 17ம் தேதி வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு வயது முதல், 19 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் மற்றும், 20 முதல் 30 வரை வயதுடைய பெண்களுக்கு மாத்திரைகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
குடற்புழு தொற்றினால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு. சோர்வு, மற்றும் சுகவீனம், படிப்பில் கவனமின்மை, பசியின்மை, ரத்தசோகை, குமட்டல், வாந்தி ஆகியவை ஏற்படும். எனவே, குடற்புழு தொற்றிலிருந்து விடுபட அல்பெண்டசோல் மாத்திரைகளை உட்கொள்வது மிகவும் அவசியம்.
காலை அல்லது மதியம், உணவு உண்டபின் அரை மணி நேரம் கழித்து இம்மாத்திரைகள் உட்கொள்ள வேண்டும். இதனால், எந்த பக்கவிளைவுகளும் ஏற்படாது.
இந்த மாத்திரைகள், உடுமலை நகரம், உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் ஒன்றியத்திலுள்ள கிராமங்கள் மற்றும் பேரூராட்சிகளிலுள்ள, அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்களிலும், அங்கன்வாடி மையங்கள் மற்றும் அரசு பள்ளிகள், கல்லூரியில் படிக்கும் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
ஒரு வயது முதல், 2 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு, அல்பெண்டசோல் அரை மாத்திரை (200 எம்.ஜி.,) வழங்கப்படும். இரண்டு வயது முதல், 19 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் மற்றும், 20 முதல் 30 வரை வயதுடைய பெண்களுக்கு ( கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களை தவிர), அல்பெண்டசோல் ஒரு மாத்திரை (400 எம்.ஜி.,) வழங்கப்படும்.
எனவே, குழந்தைகள் மற்றும் 20 முதல் 30 வயதுடைய பெண்கள், குடற்புழு நீக்க மாத்திரையை உட்கொண்டு பயனடையுமாறு, சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.