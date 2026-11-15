ஊரைக் காக்கும் உன்னத கரங்களுக்கு உளமார்ந்த மரியாதை: மேடையேற்றி பரிசளித்து கவுரவப்படுத்திய பருவாய் மக்கள்
ஊரைக் காக்கும் உன்னத கரங்களுக்கு உளமார்ந்த மரியாதை: மேடையேற்றி பரிசளித்து கவுரவப்படுத்திய பருவாய் மக்கள்
UPDATED : நவ 14, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:30 PM
பல்லடம்: மேடையேற்றி கவுரவித்து, பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்த பருவாய் கிராம மக்களின் செயலால், துாய்மை பணியாளர்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பல்லடம் அடுத்த பருவாய் ஊராட்சி பசுமை அமைப்பு சார்பில், கிராமத்தை துாய்மையாக வைத்திருக்கும் பணியாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கி கவுரவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதுகுறித்து பசுமை அமைப்பு நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
நமது வீடுகளில் சேரும் குப்பைகளைக்கூட நாமே அகற்றத் தயங்குகிறோம். ஆனால், துாய்மை பணியாளர்கள் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் குப்பைகளையும் அகற்றி, சுற்றுப்புறத்தை துாய்மையாக வைத்திருக்கின்றனர். இத்தகைய முக்கியமான பணியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சமுதாயத்தில் உரிய மரியாதையும் அங்கீகாரமும் கிடைப்பதில்லை.
ஊரில் முக்கியப் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களுக்கே மேடையேறி கவுரவம் பெறும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அன்றாடம் மக்களுக்காக உழைக்கும் அடித்தட்டு பணியாளர்களையும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் மேடையேற்றி பாராட்டுவது, அவர்களுக்கு மனநிறைவையும் ஊக்கத்தையும் அளிக்கும். ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி, சமுதாயத்தை துாய்மையாக வைத்திருப்பவர்களை கவுரவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.
முன்னதாக, ஊராட்சியில் பணியாற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், குடிநீர் வினியோகிப்பாளர்கள், பாட்டில் சேகரிப்பாளர்கள் என 25க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அனைவருக்கும் காலை உணவு வழங்கப்பட்டது. பொதுமக்கள் முன்னிலையில், துாய்மை பணியாளர்களை மேடையேற்றி கவுரவித்து, பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டிய நிகழ்வு, பணியாளர்களை நெகிழ்ச்சி அடையச் செய்தது.