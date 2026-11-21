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ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
திருப்பூர்: ஹார்ட்புல்னெஸ் அமைப்பின் உலக வழிகாட்டி, இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று திருப்பூர் வருகிறார்.
இந்த அமைப்பின் உலக வழிகாட்டியான தாஜி, இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு ஹைதராபாத்தில் இருந்து திருப்பூர் வந்தடைகிறார். தாராபுரம் ரோடு, உகாயனூர், பல்லவராயன்பாளையத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மிஷன் வைர விழா பூங்கா ஆசிரமத்தில் இன்றும், நாளையும் ஹார்ட்புல்னெஸ் அமைப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் கூட்டு தியான நிகழ்ச்சி (சத்சங்கம்) நடைபெறுகிறது. இதில் தாஜி பங்கேற்று வழிகாட்டுகிறார்.
தொடர்ந்து, நாளை காலை 10:30 மணிக்கு கே.செட்டிபாளையத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஹார்ட்புல்னெஸ் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி கட்டடத்தை திறந்து வைக்கிறார். அதன்பின், தொழில்துறையினர், கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்களை சந்திக்கிறார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை திருப்பூர் அமைப்பு நிர்வாகிகள் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.