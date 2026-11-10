தீபாவளி ரயில்களில் மிதமிஞ்சியது கூட்டம்: ஒரே நாளில் 25 ஆயிரம் பேர் பயணம்
தீபாவளி ரயில்களில் மிதமிஞ்சியது கூட்டம்: ஒரே நாளில் 25 ஆயிரம் பேர் பயணம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:21 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையைச் சொந்த ஊரில் கொண்டாடச் செல்லும் பயணிகளால், திருப்பூர் ரயில் நிலையம் இன்று (நவ.,7) மக்கள் வெள்ளத்தில் திணறியது. ரயில்களில் இடம் பிடிக்க பயணிகள் முண்டியடித்ததால், பிளாட்பாரங்களில் பரபரப்பு நிலவியது. ஒரே நாளில் 25 ஆயிரம் பேர் ரயில்கள் மூலம் பயணித்துள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இன்று தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், நேற்று காலை முதலே திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தின் பிளாட்பாரங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. நாகர்கோவில், திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் முன்பதிவில்லா பெட்டிகள் பயணிகளால் நிரம்பி வழிந்தன. சென்னையில் இருந்து வந்த கோவை எக்ஸ்பிரஸ், பெங்களூரு -- எர்ணாகுளம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களிலும் வழக்கத்தைவிட அதிகமான பயணிகள் முதல் பிளாட்பாரத்தில் வந்து இறங்கினர்.
மதியம் 12:30 மணிக்கு வருகை தரும் ஆலப்புழா -- டாடாநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஏறி வடமாநிலங்களுக்குச் செல்வதற்காக, 500-க்கும் மேற்பட்டோர் இரண்டாவது பிளாட்பாரத்தில் காத்திருந்தனர். ரயில் இன்ஜின் கண்ணில் பட்டதுமே பெட்டிகளில் இடம்பிடிக்க பயணிகள் தயாராகினர். இதனால், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் ஒலிபெருக்கி மூலம் தொடர்ந்து எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
ரயில் பிளாட்பாரத்துக்கு வந்து நின்றதும், உடைமைகளுடன் பயணிகள் பெட்டிகளுக்குள் முண்டியடித்து ஏறினர். இதனால், திருப்பூரில் இறங்க வேண்டிய பயணிகள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி வெளியே வர முடியாமல் தவித்தனர். இருதரப்பினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியது. இதையடுத்து, ரயில்வே போலீசார் தலையிட்டு இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தினர்.
முன்பதிவில்லா பொதுப் பெட்டிகளில் ஏறுவதற்குப் பயணிகள் போட்டி போட்டதால், வழக்கமாக நான்கு நிமிடங்கள் மட்டுமே திருப்பூரில் நிற்கும் ரயில், ஏழு நிமிடங்கள் வரை நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ரயில் புறப்படும்போது ஓடிவந்து ஏற முயன்றவர்களையும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் தடுத்து நிறுத்தினர்.
தீபாவளி பயண நெரிசலைச் சமாளிக்க ரயில்வே போலீசாரும் பாதுகாப்புப் படையினரும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். நேற்று (நவ.,6) அதிகாலை முதல் இன்று மாலை வரை 25 ஆயிரம் பேர் ரயில்கள் மூலம் பயணித்துள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.