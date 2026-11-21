மனநலம் பாதித்த ஆதரவற்றோருக்கு உதவி மீட்பு மையம் துவக்கம்
மனநலம் பாதித்த ஆதரவற்றோருக்கு உதவி மீட்பு மையம் துவக்கம்
UPDATED : நவ 20, 2026 09:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:52 PM
திருப்பூர்: கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற நபர்களுக்கு உதவும் வகையில், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையின் அவசர கவனிப்பு மற்றும் மீட்பு மையம் குறித்த அறிவிப்பு ஒட்டப்பட்டுள்ளது.
அதில், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு ஆதரவற்ற நிலையில் இருப்பவர்களை கண்டாலோ, அது குறித்த தகவல் தெரிந்தாலோ, திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் செயல்படும் அவசர கவனிப்பு மற்றும் மீட்பு மையத்தை அணுகலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 94895 – 14536 என்ற தொலைபேசி எண்ணும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சாலையோரங்களில் ஆதரவற்ற நிலையில் இருப்பவர்களை யாரேனும் பார்த்தால், இந்த எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம். குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் என யாரும் இல்லாதவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் வசதிகள், மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் செயல்படும் கவனிப்பு மற்றும் மீட்பு மையம் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன.
இதற்கென தனி டாக்டர் மற்றும் செவிலியர் குழுவினர் உள்ளனர். சிகிச்சை முடிந்ததும், மருத்துவமனையில் இருந்து விடுதி அல்லது அவர்கள் விரும்பும் இடத்தில் உள்ள காப்பகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர். மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தங்குமிட வசதி கிடையாது. ஆதரவற்றவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதிகளை மட்டுமே ஏற்படுத்தி தருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.