வெற்றிப் பயண திட்டம் குறித்து மக்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள்: மற்ற தொழில்கள் பாதிக்காத வகையில் திட்டத்தை மாற்றி அமைக்கலாமே!
வெற்றிப் பயண திட்டம் குறித்து மக்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள்: மற்ற தொழில்கள் பாதிக்காத வகையில் திட்டத்தை மாற்றி அமைக்கலாமே!
UPDATED : அக் 13, 2026 09:26 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:44 PM
UPDATED : அக் 13, 2026 09:26 PM ADDED : அக் 13, 2026 08:44 PM
– நமதுநிருபர்கள் குழு –
தமிழக அரசு அமல்படுத்தியுள்ள பெண்களுக்கான இலவச பஸ் பயண திட்டமான வெற்றிப் பயணம் திட்டம், திருப்பூரில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு மகளிர் மற்றும் குடும்பத்தினர் மத்தியில் வரவேற்பு இருந்தாலும், சில தரப்பில் பெரும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதையும் மறுக்க முடியாது.
இத்திட்டத்தில், அனைத்து வகை டவுன் பஸ்கள் மட்டுமின்றி வெளியூர் பஸ்களுக்கும் குறிப்பிட்ட தொலைவுக்கு பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம். கடந்த 2ம் தேதி இத்திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் துவங்கி வைத்தார். இடைத் தேர்தல் காரணமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் நேற்று முன்தினம் முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அதிகளவு பெண்கள் அரசு துறை அலுவலகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் என வேலைக்கு செல்கின்றனர். இதுதவிர சிறு வியாபாரம், மார்க்கெட்டிங் பணி போன்றவற்றில் ஈடுபடும் பெண்களும் தினமும் தங்கள் வீட்டிலிருந்து வேலைக்குச் சென்று வர போக்குவரத்து முக்கியமானதாக உள்ளது.
பனியன் நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு, நிறுவனங்களே ஏற்பாடு செய்துள்ள போக்குவரத்து வாகனம் கை கொடுக்கிறது. சிலர் தங்கள் டூவீலர்களை பயன்படுத்துகின்றனர். குறிப்பிட்ட அளவு பொதுப் போக்குவரத்தை சார்ந்துள்ள பெண்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள், மினி பஸ்கள், ேஷர் ஆட்டோ என பயணச் செலவு என்பது மாதந்தோறும் ஒருபெரிய தொகையாக உள்ளது. தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இலவச பஸ் பயணத்திட்டம், இவர்களை போன்ற பெண்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கிறது. அதேசமயம் இந்த திட்டத்தின் தாக்கம் எதிர்வினையாக வேறு சில இடங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து திருப்பூர், அவிநாசி, பல்லடத்தை சேர்ந்த மக்கள் சொல்வதென்ன?
சேமிக்க வாய்ப்பு
* சரஸ்வதி, ஊத்துக்குளி.
பூ வியாபாரம் செய்கிறேன். தினமும் பஸ்சில் திருப்பூர் மார்க்கெட் சென்று பூக்கள் வாங்கிக் கொண்டு ஊத்துக்குளியில் விற்பனை செய்கிறேன். தினமும், 80 ரூபாய் வரை செலவாகிறது. இலவச பஸ் பயணத்தில் இன்று தான் பயணிக்கிறேன். பூக்களுக்கு லக்கேஜ் வாங்குவார்கள் என நினைக்கிறேன். அதனையும் இலவசம் என்று அறிவித்தால் மேலும் வசதியாக இருக்கும். பணம் மாதம் தோறும் குறிப்பிட்ட அளவு சேமிப்பாகும். இதனை கொண்டு வீட்டு செலவை எதிர்கொள்ள முடியும்.
மெக்கானிக்களுக்கு பாதிப்பு
* ஷரவன்குமார், மெக்கானிக், திருப்பூர்.வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களில் பலரும் இரு சக்கர வாகனங்கள் பயன்படுத்துவர். இலவச பஸ் பயணம் காரணமாக பெரும்பாலானோர் இதனை தவிர்த்து தற்போது பஸ்சில் செல்கின்றனர். இதனால், அவற்றின் பயன்பாடு குறைந்து விட்டது. ஒர்க் ஷாப் வரும் வாகனங்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்து விட்டது. இதனால் பைக் மெக்கானிக்குகளுக்கு கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
வாகன விற்பனை சரிவு
* வினோத்குமார், ஆட்டோ கன்சல்டிங்:
திருப்பூரை பொறுத்தவரை ஏராளமான பெண்கள் டூவீலர் பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால், பெண்கள் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் விற்பனை அதிகளவில் இருக்கும். தற்போது, இதற்கான கிராக்கி குறைந்து விட்டது என்பதோடு சிலர் தாங்கள் பயன்படுத்திய வாகனங்களை விற்பனைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டனர். தீபாவளியின் போது, செகன்ட் ஹாண்ட் வாகனங்கள் விற்பனை சற்று அதிகரிக்கும். நடப்பண்டு அதற்கான சாத்தியக் கூறே இல்லாத நிலை உள்ளது.
ஊழியர்களுக்கு கஷ்டம்
முத்துசாமி, சின்னாரியபட்டி.
ஏற்கனவே அரசு போக்குவரத்து துறை நலிவடைந்துள்ளது. மீண்டும் கடன் சுமை அதிகரிக்கும். பஸ்கள் மோசமான நிலையில் உள்ளது. போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு சம்பளம், அலவன்ஸ் கொடுக்க முடியவில்லை. சம்பள உயர்வு கோரி ஊழியர்கள் போராடுகின்றனர். இலவசத்துக்கு சரியான நேரத்திற்கு பஸ்ஸை இயக்கலாம். நல்ல முறையில் பராமரிக்கலாம். அரசு பஸ் ஊழியர்களுக்கு பேட்டா குறைந்துவிட்டது. ஊழியர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து தரலாம்.
கருத்து கேட்டிருக்கலாம்
இந்திராணி, பொங்கலுார்.
ஏற்கனவே கடன் சுமை அதிகமாக உள்ளது. தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவர். புதிதாக தொழில் துவங்க நினைப்பவர்கள் தயங்குவர். வருமானத்தில் பெரும்பாலான பணம் மருத்துவம், கல்விக்கே செலவாகிறது. அதனை இலவசமாக தரலாம். மக்கள் கருத்து கேட்டு அதன்பின் கூட முடிவெடுக்கலாம். இந்த இலவச பயண திட்டம் தேவையில்லாதது.
வருவாய் குறைந்தது
* கார்த்திக், ேஷர் ஆட்டோ உரிமையாளர்:படிப்பு, வேலை, தொழில் என பல விதங்களிலும் தினமும் அதிகளவில் பெண்கள் வெளியே வந்து லெ்கின்றனர். நகரப் பகுதியில் பெரும்பாலும் ேஷர் ஆட்டோக்கள் இவர்களை நம்பியே இயங்கி வருகிறது. தற்போது அனைத்து பஸ்களிலும் இலவசப் பயணம் என்ற அறிவிப்பால், ேஷர் ஆட்டோக்கள் பயன்பாடு மூன்றில் ஒரு பங்கு என குறைந்து விட்டது. 6 – 7 டிரிப் ஓட்டிய வழித்தடத்தில் ஒரு டிரிப் முழுமையாக பயணிகள் வருவதே குறைந்து போய் விட்டது. எங்கள் வாழ்வாதாரம் பெரும் இழப்பை சந்தித்துள்ளது.
டீசலுக்கு கூட கட்டாது!
சவுந்தரராஜன், தனியார் பஸ் டிரைவர்
எங்கள் பஸ்சுக்கு 5 நிமிட வித்தியாசத்தில் முன், பின் என அரசு பஸ் திருப்பூர் – பல்லடம் – உடுமலை வழித்தடத்தில் இயங்குகிறது. இலவசம் என்பதால், பெண்கள் அரசு பஸ்சுக்கு மாறி விட்டனர். டீசல் செலவுக்கு கூட வசூல் இல்லாமல் தான் பஸ் இயக்கும் நிலை உள்ளது. ஊழியர்கள் பேட்டா என்பது கனவாகி விட்டது. அரசு இது குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த திட்டம் காரணமாக உரிய அவசியத்துக்கு பயணிப்போர் என்று இல்லாமல், காரண, காரியம் இல்லாமல் கூட இலவசம் தானே என்று பயணிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குடும்பமாக வருவோர் கூட பெண்களுக்கு இலவசம் என்பதால் அரசு பஸ்களுக்குச் செல்கின்றனர்.
பாதிப்பை சரி செய்யலாம்!
மகாலிங்கம், கண்டியன்கோவில்.
பெண்கள் பஸ்சில் இலவசமாக பயணிக்க வேண்டும் என்ற அரசின் திட்டம் அவசியமானது தான். இருப்பினும், அத்திட்டத்தால், அரசு பஸ், தனியார் பஸ், ஆட்டோக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்தும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். திட்டத்தை சீரமைத்து, மற்றவர்களின் பாதிப்பை குறைக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒரு திட்டத்தால், பாதிப்பு வருகிறது என்றால், அதனை சரிசெய்வது அரசின் கடமை.
‘ரூட்’களை மாற்றலாம்
தண்டபாணி, மங்கலம்.
பஸ்சில் கட்டணமில்லாமல் பெண்கள் பயணிக்கலாம் என்ற திட்டத்தால், ஒவ்வொரு பெண்களின் செலவு குறைந்துள்ளது. இல்லத்தரசிகளும், பஸ் மாறி சென்று, கோவில்களுக்கு சென்று வருகின்றனர். ஏற்கனவே டவுன் பஸ்களில், கட்டணமில்லை என்பதால், நடத்துனர்கள் முகம் சுளித்து, பேசுவர். பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்காமல் செல்வது இனி இருக்க கூடாது. தனியார் பஸ்சுக்கு பாதிப்பு இல்லாதபடி, பஸ் ரூட்களை மாற்றி அமைக்கலாம்.
பெண்களுக்கு ‘வெற்றி’
திவ்ய வினோதினி, திருப்பூர்.
இந்த காலத்தில், பெண்கள் அதிகம் வேலைக்கு சென்று வருபவர்களாக இருக்கின்றார். ‘டவுன் பஸ்’களில், கட்டணமில்லாத போது, ஒரு குறிப்பிட்ட பெண்கள் பயனடைந்தனர். தற்போது, பெரும்பாலான பஸ்களில் கட்டணமில்லாமல் சென்றுவரும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இது, வேலைக்கு சென்று வரும் பெண்கள், கல்லுாரி மாணவிகளுக்கு செலவை குறைத்துள்ளது. வயதானவர்கள், செலவு இல்லாமல், பண்டிகை காலங்களில் வெளியூர் செல்ல உதவியாக இருக்கும்.
தேவையற்றது
சுப்பிரமணியன்,- அவிநாசி.
தொலைதுார பயணத்திலும் மகளிருக்கு முற்றிலும் இலவசம் என்பது பொதுமக்கள் மீது சுமத்தப்படும், அரசுக்கு மிகப்பெரிய கடன் சுமையாக தான் மாறும். குறிப்பாக அவிநாசியில் இருந்து கோவைக்கும், ஈரோட்டுக்கும் வேலைக்காக செல்லும் பெண்கள் யாரும் நடுத்தர வர்கத்தின் கீழ் இருப்பவர்கள் இல்லை. மேல் தட்டு நடுத்தர வர்க்கம் அதற்கும் மேலாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே ஐடி, பேங்க் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் வேலை செய்பவர்கள் என பஸ்களில் செல்கின்றனர். அவர்களுக்கு இலவச பயணம் என்பது தேவையற்றது.
அவசியமற்ற பயணம்
சீதாலட்சுமி, அவிநாசி.
குறுகிய துாரத்தில் டவுன் பஸ்களில் மட்டுமே இலவசம் என்பது ஏற்புடையதாக இருந்தது. ஆனால், 40 – 70 கி.மீ. துாரம் இலவச பயணங்கள் என்பது தேவையற்ற திட்டமாக உள்ளது. உதாரணமாக அவிநாசியில் இருந்து கோவைக்கு சென்று வர முன்பு ஒரு நபருக்கு, 76 ரூபாய் செலவு ஆனது. ஆனால், இலவசம் என்பதால் பல பெண்கள் அவசியமற்ற பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படும். முற்றிலும் இலவசம் என்றில்லாமல், மக்களை பாதிக்காத வகையில் நடைமுறைகளை அமுல்படுத்த வேண்டும்.
மக்களுக்கு சுமை
ஜெயக்குமார், பல்லடம்.
வெற்றிப்பயணம் திட்டத்தால், ஒரு வீட்டிலும் எத்தனையோ பெண்கள் பயனடைகிறார்கள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான். ஆனாலும், எதிர்காலத்துக்கு இது நல்லதல்ல. போக்குவரத்து கழகம் ஏற்கனவே நஷ்டத்தில் இயங்குவதாக கூறப்படும் நிலையில், பல ஆயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம், பஸ் பராமரிப்பு என, அத்தனை செலவுகளையும் சமாளித்தாக வேண்டும். தமிழக அரசு ஏற்கனவே பல்லாயிரம் கோடி கடனில் உள்ள நிலையில், இந்த சுமையெல்லாம் மக்கள் மீது தான் விழும்.
சந்தோஷம் தான்...
சாரதாபிரியா, பல்லடம்:
பஸ்களில் இலவசமாக செல்வது என்பது சந்தோஷமாகத்தான் உள்ளது. ஆனால், பஸ் கட்டணத்தை இலவசமாகி விட்டு, இதர அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைத்தும் உயர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக, அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அன்றாட தேவைகள் அனைத்தும் பல மடங்கு விலை உயர்ந்து வருகின்றன. இது, இல்லத்தரசிகளுக்கு சுமையை ஏற்படுத்தும். இலவச பஸ் பயணம் வரவேற்கத்தக்க திட்டம் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆனால், இது போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
ஆட்டோ தொழில் பாதிக்கும்
சிவராஜ், ஆட்டோ டிரைவர், அவிநாசி.
பொதுவாக, டவுன் பஸ்கள், குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டுமே வந்து செல்லும். பெண்கள், காத்திருந்து பஸ் ஏறி செல்வர்; அவசர தேவைக்கு ஆட்டோக்களில் பயணிப்பர். தற்போது தொலைதுாரம் இயங்கும், ‘சர்வீஸ்’ பஸ்களிலும் பெண்கள், இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்பதால், 5, 10 நிமிட இடைவெளியில் ‘சர்வீஸ்’ பஸ்கள் இயங்குகின்றன. இதனால், ஆட்டோவுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கை குறைகிறது; ஆட்டோ தொழில் பாதிக்கும்.
நிதிச்சுமை ஏற்படும்
ஜானகி, இல்லத்தரசி, படியூர்.
உள்ளூரில் பணிபுரியும் பெண்களின் தினசரி பயணத்திற்கு இலவச டவுன் பஸ் திட்டம் பயனுள்ளது. உள்ளூரில் கட்டட வேலை, பனியன் கம்பெனி உள்ளிட்ட வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பயனடைகின்றனர். கோவை, கரூர், ஈரோடு உள்ளிட் தொலைதுாரம் வேலைக்கு செல்வோர் சற்று வசதி படைத்தவர்களாக தான் இருப்பர். தொலைதூரப் பயணங்களுக்கும் இலவசம் வழங்குவது அரசுக்கு நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்தும்; இறுதியில் அது மக்கள் மீதே வரியாக விழும்.
ஆண்களுக்கும் வேண்டும்
ஜெகநாதன், கொடுவாய்.
கட்டுமான பணி மற்றும் இதர பணி தொடர்பாக பிரதானமாக அரசு பஸ்சை பயன்படுத்தி வருகிறேன். பெண்களுக்கு வழங்கும் வெற்றி பயணம் போன்று, ஆண்களுக்கு சலுகை பயணம், டிக்கெட் விலையை குறைக்க திட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். அரசு பஸ்களை பிரதானமாக பயன்படுத்தும் அனைவருக்கும் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
பயனுள்ள திட்டம்
அனிதா, சேடர்பாளையம்.
நான் பிறந்தது கோவை, திருமணமான பின், திருப்பூர் அருகே வசித்து வருகிறேன். பெற்றோர் வீடு செல்வதற்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு அரசு பஸ்சை பயன்படுத்தி வருகிறேன். தற்போது கொண்டு வரப்பட்ட வெற்றி பயணம் திட்டம் மிகுந்த வரவேற்பு அளிக்க வேண்டியவை. பெண்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ள திட்டம். பெரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.