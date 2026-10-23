உழைக்கும் மண்ணுக்கு உயரிய பாதை: டி.வி.ஆர்., வழியில் திருப்பூர் - 2.0
உழைக்கும் மண்ணுக்கு உயரிய பாதை: டி.வி.ஆர்., வழியில் திருப்பூர் - 2.0
UPDATED : அக் 02, 2026 04:14 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:52 PM
காலை டீக்கடைகள் திறக்கின்றன. பேருந்துகள் நகர்கின்றன. வேலைக்குச் செல்லும் இளைஞர்கள் சாலைகளில் பெருகுகிறார்கள். திருப்பூர் தனது வழக்கமான வேகத்துக்குத் திரும்புகிறது. இந்த நகரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் உழைப்பால் உருவாகிறது; ஆனால் நாளைய திருப்பூர் எப்படி உருவாகப் போகிறது என்பதுதான் இப்போது முக்கியமான கேள்வி.
அக்டோபர் 2. 'தினமலர்' நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையரின் பிறந்த நாள்.
டி.வி.ஆர். யார்?
இந்தக் கேள்விக்கு அவரது வாழ்க்கை ஒரு பதில். இன்னும் சரியாகச் சொன்னால், ஒரு மனிதன் தனக்குக் கிடைத்த வாய்ப்பைத் தனக்காக மட்டும் பயன்படுத்தாமல், அதை ஒரு சமூகத்தின் தேவைக்குப் பயன்படுத்தினால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கான பதில்.
அவரது வாழ்க்கையை அறிய உதவும் முக்கியமான பதிவு 'கடல் தாமரை' புத்தகம். டி.வி.ஆரின் வாழ்க்கை, பொதுப்பணி, பத்திரிகைப் பயணம், சிந்தனைகள், அவருடன் பணியாற்றியவர்களின் நினைவுகள் ஆகியவை குறித்த தொகுப்பு இது.
அதைப் படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாகிறது. டி.வி.ஆரின் கனவுகளைப் பட்டியலிட வேண்டியதில்லை. அவர் எதைப் பார்த்தார், எப்படி யோசித்தார், என்ன செய்தார் என்பதைப் பார்த்தாலே அந்தக் கனவுகள் தெரிந்துவிடுகின்றன.
அந்தக் கண்ணாடியில் இன்றைய திருப்பூரைப் பார்த்தால், நாளைக்கான பாதைகள் தெரிகின்றன.
புதுமை வேண்டும்
“பத்தாம் பசலித்தனமாக அரைத்த மாவையே அரைத்துக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. நவீனங்கள் அதிகம் வர வேண்டும்.”
டி.வி.ஆரின் இந்தக் கருத்து மொழி, வரலாறு போன்றவற்றை நவீன பார்வையில் அணுகுவது தொடர்பானது. ஆனால் அதன் மையச் சிந்தனை - பழைய முறையிலேயே நின்றுவிடக் கூடாது - அது, இன்று திருப்பூரின் தொழிலுக்கும் பொருந்தும்.
உலகச் சந்தை மாறுகிறது. தொழில்நுட்பம் மாறுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு உற்பத்திக்குள் வருகிறது. புதிய தலைமுறை வேலைகளைத் தேடுவதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், புதிய வேலைகளை உருவாக்கவும் தயாராகிறது.
திருப்பூரின் அடுத்த தலைமுறை இளைஞனுக்கு இங்கே ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது.
வேலை தேடுபவனாக மட்டும் இல்லாமல், மாற்றத்தை உருவாக்குபவனாக மாறுவது.
முயற்சி வேண்டும்
டி.வி.ஆரின் பொதுப்பணியைப் பார்க்கும்போது, ஒரு தேவையைப் பார்த்துவிட்டு அவர் அடுத்த விஷயத்துக்குச் செல்வதில்லை. அது இன்றைய இளைஞனுக்கான முக்கியமான பாடம்.
ஒரு தொழில் தொடங்குவது எளிதல்ல. புதிய யோசனையை நம்ப வைப்பது எளிதல்ல. முதல் முயற்சி தோல்வியடையலாம். முதலீடு கிடைக்காமல் போகலாம். சந்தை ஏற்க மறுக்கலாம். ஆனால் ஒரு யோசனை சரியானது என்று நம்பினால், அதைத் திருத்தி மீண்டும் முயற்சிக்கும் மனம் தேவை.
வெற்றி பெற்றவர்களின் கதையைவிட, விடாமல் முயன்றவர்களின் கதையில்தான் தொழில்முனைவுக்கான உண்மையான பாடம் இருக்கிறது.
வட்டம் பெருகட்டும்
டி.வி.ஆரின் பொதுப்பணிகளைப் பற்றி பேராசிரியர் டாக்டர் வி.ஐ. சுப்பிரமணியம் பதிவு செய்யும் ஒரு பார்வை முக்கியமானது. ஒரு சிறிய வட்டம் பெரிதாகி அடுத்தடுத்த வட்டங்களாக விரிவடைவதைப் போல அவரது பொதுப்பணி விரிந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். இதுதான் இன்றைய இளைஞனுக்கான இன்னொரு பாடம்.
தனக்கான முன்னேற்றம் முதல் வட்டமாக இருக்கலாம். குடும்பம் அடுத்த வட்டம். தொழில் அடுத்தது. சமூகம் அதற்கு அடுத்தது.
நாம் வளரும்போது நம்மைச் சுற்றியுள்ள வட்டமும் பெரிதாக வேண்டும்.
திருப்பூரின் அடுத்த தலைமுறை தொழில் முனைவோரும் இதையே சிந்திக்கலாம். ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குவது இலக்கு என்றால், அதோடு வேலைவாய்ப்பு, திறன், தொழில்நுட்பம், சமூகப் பயன் ஆகியவற்றையும் உருவாக்குவது அடுத்த இலக்காக இருக்கலாம்.
உண்மை தேவை
டி.வி.ஆரின் பத்திரிகைப் பணியில் உண்மைக்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் 'கடல் தாமரை'யின் பல பதிவுகளில் தெரிகிறது.
இன்று தகவல் வெள்ளத்தில் வாழும் தலைமுறைக்கு இது இன்னும் முக்கியமான பாடம். வேகமாகப் பகிர்வது திறமை அல்ல. சரியானதைத் தேடி உறுதி செய்வதே திறமை.
தொழிலிலும் இதே உண்மை. தரமான பொருள், சரியான கணக்கு, நம்பகமான வாக்குறுதி, வெளிப்படையான நடைமுறை - இவை நீண்டகால வெற்றியின் அடித்தளங்கள்.
நம்பிக்கையை ஒருமுறை இழந்தால் மீண்டும் கட்டுவது கடினம்.
நகரம் மாறட்டும்
திருப்பூர் வளர்ந்துவிட்டது. அடுத்த கேள்வி - அதன் வளர்ச்சி எந்தத் திசையில் செல்ல வேண்டும்?
தொழில் வளர வேண்டும்; தொழிலாளியின் வாழ்க்கையும் உயர வேண்டும்; தண்ணீர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்; நகரப் போக்குவரத்து மேம்பட வேண்டும்; குடியிருப்புகள் திட்டமிடப்பட வேண்டும்; தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ற திறன் பயிற்சி உருவாக வேண்டும்.
இவை அரசின் வேலை என்று மட்டும் ஒதுக்கிவிட முடியாது. தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் பொறுப்பு உண்டு. கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பொறுப்பு உண்டு. இளைஞர்களுக்கும் பங்கு உண்டு.
நகரத்தைப் பற்றி குறை சொல்வதைவிட, நகரத்துக்கு என்ன செய்யலாம் என்று கேட்கும் தலைமுறை உருவாக வேண்டும்.
வாய்ப்பு பெருகட்டும்
திருப்பூரின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் தொழில் மட்டும் அல்ல; பல்வேறு திறன்களுடன் இங்கே வந்து சேரும் மனிதர்களும்.
ஒருவருக்கு இயந்திர அறிவு இருக்கலாம்; இன்னொருவருக்கு வடிவமைப்பு தெரிந்திருக்கலாம்.
ஒருவருக்கு கணினித் திறன் இருக்கலாம். இன்னொருவர் சந்தையைப் புரிந்திருக்கலாம்.
இந்தத் திறன்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணையும்போது புதிய நிறுவனங்கள் உருவாகலாம்.
அதனால் இளைஞர்களுக்கான அடுத்த திருப்பூர், வேலைவாய்ப்புகளை மட்டும் உருவாக்கும் நகரமாக இல்லாமல், யோசனைகள் சந்திக்கும் நகரமாகவும் மாற வேண்டும்.
நீர் காக்க
திருப்பூரின் தொழில் எதிர்காலத்தைப் பேசும்போது தண்ணீரைத் தவிர்க்க முடியாது.
தொழிலுக்கும் தண்ணீர் தேவை; மக்களுக்கும் தண்ணீர் தேவை. நீரைச் சேமிப்பது ஒரு சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கை மட்டும் அல்ல; தொழிலின் எதிர்காலத்தைக் காப்பதற்கான பொருளாதார முடிவும் கூட.
மறுசுழற்சி, சுத்திகரிப்பு, மழைநீர் சேமிப்பு, நீர்ப்பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் தொழில்நுட்பம் — இவை அடுத்த தலைமுறை தொழில்முனைவோருக்கான வாய்ப்புகளாகவும் பார்க்கப்பட வேண்டும்.
பிரச்னை இருக்கும் இடத்தில்தான் புதிய தொழிலுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கும்.
குரல் பெருகட்டும்
டி.வி.ஆரின் பத்திரிகைப் பணியில் வட்டார மக்களின் பிரச்னைகளுக்கு இடம் கொடுத்த பார்வை முக்கியமானது.
இன்றைய திருப்பூரிலும் பெரிய நிறுவனங்களின் பார்வை மட்டும் போதாது.
சிறு தொழில் செய்பவர் என்ன சொல்கிறார்? தொழிலாளி என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? புதிய தொழில்முனைவோர் எதை எதிர்கொள்கிறார்? இளம் பெண் தொழிலாளிக்கு என்ன தேவை? நகரின் புறப்பகுதியில் வாழ்பவரின் பிரச்னை என்ன?
இந்தக் கேள்விகள் அதிகமாகக் கேட்கப்படும்போது நகரத்தின் திட்டங்களும் முழுமையாகும்.
நாளை நம்மிடம்
டி.வி.ஆரின் பிறந்த நாளை நினைவுகூர்வது, அவரது காலத்தைப் புகழ்ந்து முடிப்பதற்காக அல்ல.
அவரிடம் இருந்த ஒரு பழக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்காக.
சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்று கவனிப்பது. ஒரு தேவையை அடையாளம் காண்பது. அதைச் சொல்லத் தயங்காதது. முடிந்ததைச் செய்வது. முடியாததைச் செய்ய வழி தேடுவது. செய்ததைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவது.
இவை எந்தக் காலத்துக்கும் பொருந்தும்.
இன்றைய திருப்பூரின் இளைஞன் ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யலாம். ஒரு சிறிய நிறுவனத்தை நடத்தலாம். புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கலாம். ஏற்றுமதி செய்யலாம். ஒரு சமூகப் பிரச்னைக்குத் தீர்வு காணலாம்.
அவன் செய்யும் வேலையின் அளவு முக்கியமல்ல.
அவன் பார்க்கும் கனவின் அளவும், அதை நனவாக்க அவன் எடுக்கும் முயற்சியின் அளவும்தான் முக்கியம்.
அதுதான் டி.வி.ஆரின் வாழ்க்கையை இன்றைய தலைமுறைக்கு உயிரோடு கொண்டுவரும் வழி.
திருப்பூர் வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறது.
அதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை எழுத வேண்டிய தலைமுறை இன்றைய இளைஞர்கள்.
அவர்கள் முன்னோர் அமைத்த பாதையில் செல்வதோடு நின்றுவிடாமல், காலம் கேட்கும் புதிய பாதைகளை உருவாக்கட்டும். ஒரு யோசனையைத் தொழிலாகவும், ஒரு தேவையைத் தீர்வாகவும், ஒரு கனவைப் பொதுநலமாகவும் மாற்றட்டும்.
புதிய பாதைகளை உருவாக்கும் ஒவ்வொரு இளைஞனிலும் ஒரு புதிய திருப்பூர் பிறக்கட்டும்.
அந்தப் புதிய திருப்பூர்தான் டி.வி.ஆரின் கனவுகளுக்கு நாம் தரும் சிறந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்து.