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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ 'இமாலய' விலை உயர்வு; முரண்டு பிடிக்கும் கான்ட்ராக்டர்கள் முடங்கிய சாலைப்பணி; விழி பிதுங்கும் வாகன ஓட்டிகள்

﻿ 'இமாலய' விலை உயர்வு; முரண்டு பிடிக்கும் கான்ட்ராக்டர்கள் முடங்கிய சாலைப்பணி; விழி பிதுங்கும் வாகன ஓட்டிகள்

﻿ 'இமாலய' விலை உயர்வு; முரண்டு பிடிக்கும் கான்ட்ராக்டர்கள் முடங்கிய சாலைப்பணி; விழி பிதுங்கும் வாகன ஓட்டிகள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:01 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:01 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கப்பட்ட முக்கிய சாலை விரிவாக்கப் பணிகள், தார் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது மற்றும் மின்கம்பங்களை மாற்றுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் பல இடங்களில் பாதியிலேயே முடங்கியுள்ளன. இதனால், மாவட்டம் முழுவதும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

மாநகரம் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் பல்வேறு முக்கிய சாலைகள் சேதமடைந்துள்ள நிலையில், அவற்றை சீரமைத்து விரிவுபடுத்தும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. ஆனால், பல திட்டங்கள் முழுமை பெறாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, ஊத்துக்குளி சாலை விரிவாக்கப் பணி வேகமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், கூலிபாளையம் நால்ரோடு பகுதியில் திடீரென பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதேபோன்ற நிலை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நீடிப்பதால், சாலைகள் தோண்டப்பட்ட நிலையிலேயே இருப்பதுடன், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்பட்டு, விபத்து அபாயமும் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, முடங்கியுள்ள சாலைப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

காத்திருக்கிறோம்

நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

இந்தப் பிரச்னை திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு மட்டுமல்ல; தமிழகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலாகும். திட்டமிட்டபடி பணிகள் நடைபெற்று வந்தாலும், கடந்த மார்ச் மாதம் இரண்டாவது வாரத்திற்குப் பிறகு மேற்காசியாவில் ஏற்பட்ட போர் காரணமாக தார் தட்டுப்பாடு உருவானது. தற்போது தார் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளபோதிலும், அதன் விலை இரண்டு மடங்குக்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது.

டெண்டர் அனுமதியின்போது ஒரு டன் தாரின் விலை, 45 ஆயிரம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது சந்தையில் ஒரு டன் தார், 1.15 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அரசு விதிகளின்படி, ஒப்பந்தத் தொகையில் அதிகபட்சமாக 5 சதவீதம் மட்டுமே கூடுதல் வழங்க முடியும். இந்த மிகப்பெரிய விலை வித்தியாசத்தை ஏற்க முடியாததால், பல ஒப்பந்ததாரர்கள் பணிகளை பாதியிலேயே நிறுத்தியுள்ளனர். இதனுடன் டீசல் விலை உயர்வும் பணிகளை தொடர முடியாத நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.

தார் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வை ஈடுகட்ட கூடுதல் நிதி ஒதுக்க அனுமதிக்கும் வகையில் புதிய அரசாணை வெளியிட வலியுறுத்தி, தமிழக அரசுக்கு திட்ட முன்மொழிவுகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அரசின் ஒப்புதலுக்காக அதிகாரிகளும் ஒப்பந்ததாரர்களும் காத்திருக்கின்றனர்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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