கோவில் இடம் ஆக்கிரமிக்க முயற்சி: ஹிந்து முன்னணி எச்சரிக்கை
கோவில் இடம் ஆக்கிரமிக்க முயற்சி: ஹிந்து முன்னணி எச்சரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:04 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே குமரன் குன்று கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்த மா.கம்யூ., கட்சியினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று, ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் அறிக்கை:
திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி தாலுகா, ஈட்டிவீரம்பாளையம், ராக்கியாபட்டி கிராமத்தில் குமரன் குன்று முருகன் கோவில் உள்ளது. கடந்த தி.முக. ஆட்சியில், அதனை சில சமூக விரோதிகள் இடித்து தரைமட்டமாக்கினர். இதனை எதிர்த்து குமரன் குன்று கோவில் பக்தர்கள், கிராமத்தினர் இணைந்து கோர்ட்டை அணுகியிருந்தனர்.
இவ்வழக்கு கோர்ட் விசாரணை நிலுவையில் இருக்கிறது. திடீரென மா.கம்யூ. மாநில செயலாளர் சண்முகம் தலைமையில் கட்சியினர் கோவில் பாதுகாப்புக்காக இருந்த கேட்டை உடைத்து தள்ளி கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கும் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனை முற்றிலும், தடுக்க தவறி வேடிக்கை பார்த்தது காவல் துறை. கடந்த ஆட்சியில் தி.மு.க. உடன் கூட்டணியிலிருந்து கொண்டு, எம்.பி. துாண்டுதலின் பேரில், நுாறு ஆண்டு பழமையான குமரன் குன்று முருகன் கோவிலை இடிக்க துணை நின்றனர் கம்யூ., கட்சியினர்.
தற்போது, விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க. உடன் கூட்டணி சேர்ந்து கோவில் நிலத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து ஆக்கிரமிக்க முயற்சித்துள்ளது வன்மையாக கண்டிக்கதக்கது. இது தற்போது, தமிழகத்தை ஆட்சி செய்யும் த.வெ.க. அரசுடன், கம்யூ. கட்சி கூட்டணியில் உள்ள தைரியத்தில், கம்யூ., கட்சி இந்த அடாவடித்தனத்தை செய்து, ஆளும்கட்சிக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும் செயல் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறோம்.
எனவே, உடனடியாக, தமிழக அரசும், காவல்துறையும் குமரன் குன்று கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்த, மா.கம்யூ. கட்சியின் மாநில செயலாளர் உள்ளிட்டோர் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.