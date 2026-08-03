நொய்யல் அன்னைக்கு புத்துயிர் ஆடிப்பெருக்கு நாளில் புனிதப்பணி துவக்கம்
நொய்யல் அன்னைக்கு புத்துயிர் ஆடிப்பெருக்கு நாளில் புனிதப்பணி துவக்கம்
ADDED : ஆக 03, 2026 05:40 AM
திருப்பூர்: ஆடிப்பெருக்கு நன்னாளான இன்று, இயற்கை அன்னை நொய்யலுக்குப் புத்துயிர் கொடுக்கும் பணியை 'உதயம் பவுண்டேஷன்' மங்கலத்தில் துவங்குகிறது.
சாமளாபுரம் முதல் மங்கலம் வரை 15 கி.மீ. தொலைவுக்கு நொய்யலை மீட்டெடுக்கும் இந்தப் புனிதப் பணியை, 'உதயம் பவுண்டேஷன்'தலைமையிலான தன்னார்வலர்கள் முன்னெடுக்க, அமைச்சர்களும் ஆட்சியரும் தொடங்கி வைத்துச் சிறப்பிக் கின்றனர்.
சாயக்கழிவுநீர் வெளியேறுவது தடுக்கப்பட்ட பிறகு, திருப்பூர் தொழில் அமைப்புகளின் அயராத முயற்சியால் நொய்யல் மெல்ல மெல்ல மீண்டெழுந்தது.
மாநகராட்சியின் 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' திட்டத்தின் கீழ் கரைகள் வலுப்பெற்று, ஆற்றோரச் சாலைகளும், குப்பைகளைத் தடுக்கும் கம்பிவேலிகளும் அமைக்கப்பட்டன.
தொடர் முயற்சியின் அடுத்த கட்டமாக, திருப்பூர் மாவட்ட எல்லையான சாமளாபுரம் முதல் மங்கலம் அடுத்த மாநகராட்சி எல்லை வரையிலான 15 கி.மீ. தொலைவிற்கு நொய்யல்ஆற்றுக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுக்கும் புனிதப் பணியைக் கையில்எடுத்துள்ளது 'உதயம் பவுண்டேஷன்'.---
கரம் கோர்ப்பு இயற்கையின் இதயம் காக்கப்பட வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கில் அவதரித்த 'உதயம் பவுண்டேஷன்', கங்கை நதி மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் 'டிரீம் இந்தியா' திட்டத்திற்காகத் தேங்காய் சிரட்டைகளைச் சேகரித்து வழங்கி வரும் மகத்தான பொதுச்சேவை அமைப்பாகும். தற்போது, நொய்யலைத் துார்வாரி சுத்தம் செய்து, மரக்கன்றுகள் நட்டுப் பராமரிக்க நீர்வளத்துறை 45 நாட்கள் அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, 'வனம் பவுண்டேஷன்' உள்ளிட்ட பல்வேறு தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் இணைந்து உதயம் பவுண்டேஷன் இச்சேவைப் பணியைத் தொடங்குகிறது.
துவக்க விழா மங்கலம் நொய்யல் ஆற்றங்கரையில் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியை கலெக்டர் முன்னிலையில் அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏ.க்களும் இன்று தொடங்கி வைக்கின்றனர்.---
முதன்மை நோக்கங்கள் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றம்: முதல்கட்டமாக, ஆற்றுக்குள் மண்டிப்போயிருக்கும் சீமைக்கருவேல மரங்கள் மற்றும் தேவையற்ற முட்புதர்கள் முற்றிலும் அகற்றப்படும்.
கரைகள் வலுப்படுத்துதல், நாட்டு மரங்கள் வளர்த்தல்: ஆற்றங்கரைகளைத் துார்வாரி வலுப்படுத்தி, 10 அடி உயரம் வளர்ந்த பயன்படக்கூடிய பசுமை மிகு நாட்டு மரக்கன்றுகள் நட்டுத் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும்.
பாலங்களில் கம்பிவேலி: நெடுஞ்சாலைத்துறை பாலங்களும் நொய்யல் ஆறும் சந்திக்கும் இடங்களில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதைத் தடுக்க, வலுவான கம்பிவேலிகள் அமைக்கப்படும்.
இயற்கையைக் காப்போம்... நொய்யலை மீட்போம்... வளமான எதிர்காலம் படைப்போம்!