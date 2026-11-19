ADDED : நவ 18, 2026 09:51 PM
திருப்பூர்: குன்னத்துார் அரசு பள்ளி மைதானத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த மாணவியரை தேனீக்கள் விரட்டி கொட்டியது; ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், குன்னத்துார் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் இன்று (நவ.,18) மாலை பள்ளி மைதானத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்தனர். அப்போது, திடீரென தேனீக்கள் படையெடுத்து, மாணவியரை கொட்ட துவங்கியது. இதனை பார்த்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் விரட்ட முயன்ற போது, அவர்களும் தேனீக்களிடம் சிக்கிக் கொண்டனர்.
இதனை தொடர்ந்து, காயமடைந்த இரண்டு ஆசிரியர்கள், 17 மாணவியர் பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில், நேற்றிரவு 11 பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய நிலையில், ஆறு பேருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேனீக்கள் திடீரென பள்ளி மைதானத்துக்குள் படையெடுத்து எப்படி என்பது குறித்து குன்னத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.