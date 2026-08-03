﻿ வீடு கணக்கெடுப்பு; களப்பணியில்  2,942 பேர் :

ADDED : ஆக 03, 2026 05:23 AM
திருப்பூர்: மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு... கதவைத் திறங்க!
இந்தக் குரல், திருப்பூர் மாவட்டத்தின் நகர்ப்புறம் முதல் கிராமங்கள் வரை பல இடங்களில் ஒலித்தது. நாடு முழுவதும் 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முதல்கட்டமான வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 495 மேற்பார்வையாளர்களின் கீழ் 2,942 களப்பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று தகவல் சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நாட்டின் 16-வது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பாகவும், சுதந்திரத்துக்குப் பிறகான 8-வது கணக்கெடுப்பாகவும் அமையவுள்ள 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, நாட்டின் முதல் முழுமையான டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு என்பதால் இந்தப் பணி முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இதற்கான முதல்கட்டமான வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு, ஆகஸ்ட் 1-ல் தொடங்கி 31-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தின் திருப்பூர் வடக்கு, தெற்கு, பல்லடம், அவிநாசி, தாராபுரம், காங்கயம், உடுமலை, மடத்துக்குளம் உள்ளிட்ட 9 தாலுகாக்களில் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட களப்பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்தி வருகின்றனர்.
முதற்கட்டமாக கட்டடங்கள், நிறுவனங்கள், விடுதிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு வரிசை எண் குறியிடப்பட்டு, பின்னர் அங்கு வசிக்கும் குடும்பங்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
34 கேள்விகள்... மொபைலில் பதிவு ஒவ்வொரு குடும்பத்திடமும் குடும்பத் தலைவர் பெயர், மொபைல் எண், கட்டட வகை, பயன்பாடு, குடிநீர் ஆதாரம், கழிப்பறை மற்றும் குளியலறை வசதி, சமையல் எரிபொருள், வாகனங்கள், இணைய வசதி, கணினி உள்ளிட்ட 34 விவரங்கள் கேட்கப்பட்டு, மொபைல் செயலி மூலம் நேரடியாக பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது.
ஜூலை 17 முதல் 31 வரை ஆன்லைனில் சுயமாக பதிவு செய்தவர்கள் வழங்கிய 11 இலக்க எண்ணும் சரிபார்க்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்படுகிறது.
திருப்பூரில் ஒரு சவால் பின்னலாடைத் தொழில் நகரமான திருப்பூரில் வெளிமாவட்ட மற்றும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் வசிப்பதால், தொடர் விடுமுறை காரணமாக பலர் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருந்தனர்.
இதனால் சில வீடுகள் மற்றும் தொழிலாளர் தங்கும் விடுதிகள் பூட்டியிருந்தன. அத்தகைய இடங்களில் அக்கம் பக்கத்தினரிடம் விவரம் கேட்டறிந்து கட்டட எண்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
அடையாள அட்டை இருந்தும் சந்தேகம் களப்பணியாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் தொப்பி வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், சிலர் அவற்றை அணியாமல் சென்றதால், பொதுமக்கள் சந்தேகத்துடன் விசாரித்த சம்பவங்களும் நடந்தன.
இதையடுத்து, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்காக வந்துள்ளோம் என விளக்கமளித்த பிறகே பல இடங்களில் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
மாவட்டம் முழுவதும் ஆக. 31-ம் தேதிக்குள் வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்யும் வகையில், களப்பணிகள் தற்போது முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.