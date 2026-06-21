வீட்டு பட்டியல் சுய 'ஆன்லைன்' பதிவு ஜூலை 31ல் நிறைவு! ஆக. 1 முதல் வீடு வீடாக கணக்கெடுப்பு
வீட்டு பட்டியல் சுய 'ஆன்லைன்' பதிவு ஜூலை 31ல் நிறைவு! ஆக. 1 முதல் வீடு வீடாக கணக்கெடுப்பு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:52 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
திருப்பூர்: வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பில், ஆன்லைன் பதிவுக்கான கால அவகாசம் ஜூலை 31ல் முடிவடைகிறது. ஆக. 1 ம் தேதி முதல், களப்பணியாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று, கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட உள்ளனர்.
நம் நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு - 2027, வரும் பிப். மாதம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முதல் கட்டமாக, வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது. அவ்வகையில், பொதுமக்கள் தாங்களே சுயமாக விவரங்களை பதிவு செய்யும் வகையில், ஆன்லைனில் வீட்டு பட்டியல் சுய கணக்கெடுப்பு கடந்த, 17ல் துவங்கி நடைபெற்றுவருகிறது. se.census.gov.in என்கிற போர்ட்டல் வாயிலாக, மக்கள் பலரும், விவரங்களை பதிவு செய்துவருகின்றனர். சுய ஆன்லைன் கணக்கெடுப்புக்கு வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம், நாளையுடன் முடிவடைகிறது.
தொடர்ந்து, வரும் ஆக. 1ம் தேதி முதல், வீடு தேடிச்சென்று, வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில், வீட்டு பட்டியல் களப்பணிகளுக்காக, ஆசிரியர்கள் உள்பட அலுவலர்கள், மொத்தம் 3,800 பேர் தயாராக உள்ளனர். இவர்கள், வரும், 1ம் தேதி முதல் 31ம் தேதி வரை, தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில், வீடு வீடாக சென்று, வீட்டு பட்டியல் கணக்கெடுப்பு நடத்த உள்ளனர். முதல்முறையாக, காகிதத்துக்கு மாற்றாக டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது.
34 கேள்விகள்
குறிப்பிட்ட வீடு அல்லது வீடுதியில் தற்போது வசிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கை விவரம், திருமணமான தம்பதியர் விவரங்கள், குடியிருப்பு கட்டடத்தின் கட்டுமானம், அடிப்படை வசதி சார்ந்த விவரங்கள் பெறப்பட்டு, பதிவு செய்யப்படும். வீட்டில் வசிப்போரிடம், குடும்ப தலைவரின் பெயர், மொபைல் எண், குடும்ப உறுப்பினர் எண்ணிக்கை, வமேற்கூரை, தரை, தண்ணீர் வசதி, இன்டர்நெட், கேபிள், சைக்கிள், பைக், கார் ஆகிய வாகனங்கள் உள்ளனவா, காஸ் சிலிண்டர் உள்பட பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள், அதிகம் உட்கொள்ளும் தானியம், கழிப்பிடம், பாதாள சாக்கடை வசதி உள்பட 34 கேள்விகளுக்கான பதில் கேட்டுப்பெறும் களப்பணியாளர்கள், தங்களது மொபைல் செயலிவாயிலாக அவ்விவரங்களை பதிவு செய்வர்.
சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்று ஆன்லைனில் பதிவு செய்தோரின் விவரங்கள், கணக்கெடுப்பாளரால் சரிபார்க்கப்பட்டு, தேவைப்பட்டால் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, உறுதிப்படுத்தப்படும். திருப்பூரில் பனியன் தொழிலாளர்களே அதிகம் வசிக்கின்றனர். காலையில் வேலைக்கு செல்வோர், மாலையில் தான் வீடு திரும்புகின்றனர். அதற்கேற்ப, தொழிலாளர் வீட்டிலிருக்கும் காலை மற்றும் மாலை வேளையில் கணக்கெடுப்பு நடத்த, களப்பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.