ஓடையில் அகற்றப்பட்ட கழிவுகள் வீடுகள் அருகே கொட்டியதால் அவதி
ஓடையில் அகற்றப்பட்ட கழிவுகள் வீடுகள் அருகே கொட்டியதால் அவதி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:57 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பட்டுக்கோட்டையார் நகர் பகுதியில் சங்கிலிப்பள்ளம் ஓடையைத் துார்வாரியபோது அகற்றப்பட்ட கழிவுகள், குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலேயே கொட்டப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள நீரோடைகள் நொய்யல் ஆற்றில் கலக்கின்றன. இவற்றில் மண், புதர், குப்பை உள்ளிட்ட கழிவுகள் தேங்குவதால் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் செல்ல முடியாமல் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதைத் தவிர்க்க மாநகராட்சி சார்பில் அண்மையில் ஓடைகள் துார்வாரப்பட்டன.
அவ்வகையில், பட்டுக்கோட்டையார் நகர் வழியாகச் செல்லும் சங்கிலிப்பள்ளம் ஓடையில் அகற்றப்பட்ட கழிவுகள், ஓடைக்கரையோரம் வீடுகளுக்கு அருகிலேயே கொட்டப்பட்டுள்ளன.
இதனால் விஷ ஜந்துக்கள், புழு பூச்சிகள் குடியிருப்புகளுக்குள் புகும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
துார்வாரும்போது அகற்றப்படும் கழிவுகளை குடியிருப்புகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் உடனடியாக அப்புறப்படுத்த மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.