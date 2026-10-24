தடுப்பு சுவர் இல்லாததால் தண்ணீரில் மூழ்கும் வீடுகள்: தேவனுார்புதுாரில் மக்கள் போராட்டம்
தடுப்பு சுவர் இல்லாததால் தண்ணீரில் மூழ்கும் வீடுகள்: தேவனுார்புதுாரில் மக்கள் போராட்டம்
ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
உடுமலை: வடிகால் மற்றும் தடுப்பு சுவர் இல்லாததால், மழைக்காலங்களில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகும் அவல நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வலியுறுத்தி, நல்லாறுகாலனி, மயிலாடும்பாறை மக்கள் ஆனைமலை ரோட்டில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உடுமலை ஒன்றியம், தேவனுார்புதுார் ஊராட்சிக்குட்பட்டது மயிலாடும்பாறை, நல்லாறு காலனி உள்ளிட்ட குடியிருப்புகள். இங்கு 50க்கும் அதிகமான மலைவாழ் மக்களின் வீடுகள் உள்ளன.
இக்குடியிருப்புகளில், அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால், மிகுந்த சிரமப்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள், ஊராட்சி மற்றும் ஒன்றிய நிர்வாகத்தினரிடம் புகார் தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
நேற்று முன்தினம் அப்பகுதியில் பெய்த பலத்த மழைக்கு பிறகு இரு குடியிருப்புகளிலும் சில வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. மிகுந்த சிரமப்பட்டு தண்ணீரை மக்கள் வெளியேற்றினர்.
குழந்தைகள், முதியவர்கள் உட்பட அனைத்து தரப்பினரும் இரவு நேரத்தில், வீடுகளுக்கு வெளியே காத்திருக்க நிலை ஏற்பட்டது.
வேதனையடைந்த மக்கள், தேவனுார்புதுார் நால்ரோடு சந்திப்பில், சமூக ஆர்வலர்களுடன் இணைந்து, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், உடுமலை–ஆனைமலை ரோட்டில் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது. சம்பவ இடத்துக்கு சென்று தளி போலீசாரும், உடுமலை ஒன்றிய அதிகாரிகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, ‘தேவனுார்புதுார் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பல்வேறு குடியிருப்புகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த தொடர் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால், வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது.
பாடப்புத்தகங்களும் நனைந்து குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியவில்லை. நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் இப்பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்,’ என மக்கள் தெரிவித்தனர். வடிகால், தடுப்பு சுவர் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என மக்கள் தெரிவித்ததால், மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.