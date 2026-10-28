அலைமோதும் கூட்டம்; உஷார்படுத்தும் போலீஸ்! கண்காணிப்பு வளையத்தில் ‘பலே’ ஆசாமிகள்
அலைமோதும் கூட்டம்; உஷார்படுத்தும் போலீஸ்! கண்காணிப்பு வளையத்தில் ‘பலே’ ஆசாமிகள்
UPDATED : அக் 25, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:06 PM
திருப்பூர்: ‘தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும், இரு வாரங்களே உள்ள நிலையில், கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி, திருட்டு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் உஷாராக இருக்க வேண்டும்’ என போலீசார் எச்சரிக்கின்றனர்.
திருப்பூரில் வெளி மாவட்ட, பிற மாநில மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை தினங்களில் இவர்கள் சொந்த ஊர் செல்வது வழக்கம். இதற்காக புத்தாடை, பிற பொருட்களை வாங்க கடைகளுக்கு செல்வர். மத்திய, புதிய ஸ்டாண்ட் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் கூட்டம் அலைமோதும்.
இந்தாண்டு, தீபாவளிக்கு, இன்னும் இரு வாரமே உள்ள நிலையில், குமரன் ரோடு, மத்திய மற்றும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், காதர்பேட்டை உட்பட மாநகரின் பிரதான ரோடுகளில், தற்காலிக துணிக்கடைகள், பலகார கடைகள், நடைபாதை கடைகள், பர்னிச்சர் உள்ளிட்ட கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. வார விடுமுறையான நேற்று, குமரன் ரோடு, புது மார்க்கெட் ரோடு உள்ளிட்டவை மக்கள் கூட்டத்தால் ஸ்தம்பித்தது.
கூட்ட நெரிசலில் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளிடம் திருடர்கள ‘கைவரிசை’ காட்டுவதை தவிர்க்க, போலீசார், முக்கிய இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைத்து, ‘சிசிடிவி’ கேமரா பொருத்தி கண்காணித்து வருகின்றனர். மக்கள் கூடும் இடங்களில், வழிப்பறி திருடர்கள், ‘பிக் பாக்கெட்’ ஆசாமிகளை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் ‘மப்டி’ உடையில் ரோந்து செல்கின்றனர். ஒலி பெருக்கி மூலம் ‘அலர்ட்’ அறிவிப்பும் கொடுக்கின்றனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
மக்களுடன், மக்களாக இருந்து, எவ்வித சந்தேகமும் வராமல் ‘பிக் பாக்கெட்’ அடிப்பது, நகை, பொருட்களை திருடும் செயலில் பலரும் ஈடுபடுவர். கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி கடைகளின் ‘கல்லா’ பெட்டியில் உள்ள நபர்களை, திசை திருப்பி நகை, பொருட்களை எடுத்து செல்வது; சில்லறை வாங்குவது போன்று ோசடியில் ஈடுபடும் கும்பல் மாநகருக்குள் வலம் வருகின்றனர். வியாபாரிகள் உஷராக இருக்க வேண்டும். சந்தேகப்படும் வகையில் நபர்கள் தென்பட்டால், போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். பொது இடத்தில் மற்றும் பஸ்சில் பயணம் செய்யும் போது, தங்களது பணம் வெளியே தெரியும் வகையில் வைக்க கூடாது. தங்களது அருகே அமரும் நபர்கள் நன்றாக பேசுகிறார்கள் என்பதற்காக, அவர்கள் கொடுப்பதை சாப்பிடவும் கூடாது. குற்றங்களில் ஈடுபட்டு, சிறையில் இருந்து வெளியே வந்துள்ள பழைய குற்றவாளிகளின் தற்போதையை நிலையை கண்காணித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.