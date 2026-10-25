மனைவியை கொன்று கணவர் தற்கொலை – பல்லடம் அருகே கொடூரம்
மனைவியை கொன்று கணவர் தற்கொலை – பல்லடம் அருகே கொடூரம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே மனைவியைக் கொன்று கணவன் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம், வடுகபாளையம் பூங்கொடி காம்பவுண்டை சேர்ந்தவர் சந்திரசேகர், 56, விசைத்தறி தொழிலாளி. மனைவி அன்னபூரணி, 45. மகள் விசாலாட்சிக்கு திருமணமாகிவிட்டது.
நேற்று காலை சந்திரசேகருக்கும், அன்னபூரணிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாட்டால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. சண்டையின் போது அன்னபூரணி மகளுக்கு போன் செய்து பேசியுள்ளார். பின்னர் மகள் திரும்ப அழைத்தபோது போன் எடுக்கப்படவில்லை. உறவினர்கள் இருவரது மொபைல் போனுக்கும் தொடர்பு கொண்டும் பதில் இல்லை.
சந்தேகமடைந்து வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஹாலில் சோபாவில் அமர்ந்த நிலையில் அன்னபூரணி உயிரிழந்து கிடந்தார். மற்றொரு அறையில் சந்திரசேகர் துாக்கில் தொங்கிய நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.
மனைவியை தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்ததும், அதன்பின் கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பல்லடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.