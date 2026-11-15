கம்பியால் தாக்கி மனைவி கொலை கல்நெஞ்சக்கார கணவன் கைது
கம்பியால் தாக்கி மனைவி கொலை கல்நெஞ்சக்கார கணவன் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 06:09 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில், மனைவியைக் கொலை செய்த வழக்கில் கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணியம், 45. இவரது மனைவி சுகந்தம் மலர், 40. தம்பதிக்கு இரண்டு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர். இவர்கள் திருப்பூர் தட்டான் தோட்டம் பகுதியில் வசித்து வந்தனர். கணவன், மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
நேற்று (நவ.,13) ஏற்பட்ட தகராறில், ஆத்திரமடைந்த பாலசுப்ரமணியம், மனைவியை இரும்புக் கம்பியால் தாக்கியதுடன், சுவரிலும் மோதியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த சுகந்தம் மலர் உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, பாலசுப்ரமணியம் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றார். தகவலறிந்து சென்ற திருப்பூர் தெற்கு போலீசார், சடலத்தை மீட்டு விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, இன்று (நவ.,14) காலை பாலசுப்ரமணியத்தை கைது செய்தனர்.
உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அவர், போலீஸ் கண்காணிப்பில் உள்ளார்.