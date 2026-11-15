/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மனைவி அடித்து கொலை: கணவர் தப்பியோட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:42 AM
ADDED : நவ 14, 2026 12:40 AM
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திருப்பூர்: கரூர் மாவட்டம், காட்டுப்புதுாரைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணியம், 45; சுமை துாக்கும் தொழிலாளி. இவரது மனைவி சுகந்தம் மலர், 43. இந்த தம்பதிக்கு இரு மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர். மூவரும் கரூரில் உள்ள பாட்டி வீட்டில் தங்கியுள்ளனர்.
பாலசுப்ரமணியம் மனைவியுடன் திருப்பூர், பல்லடம் சாலை, தட்டான்தோட்டம் முதல் வீதியில் வசித்து வந்தார். குடிப்பழக்கம் உள்ள பாலசுப்ரமணியம் நேற்று மாலை குடித்து விட்டு வந்து, வீட்டில் மனைவியுடன் தகராறு செய்தார்.
அப்போது, சுகந்தம் மலரின் தலையில் இரும்பு கம்பியால் அடித்து கொலை செய்துவிட்டு, பாலசுப்ரமணியம் தப்பியோடினார். அக்கம் பக்கத்தினர் அளித்த தகவலின்படி, சுகந்தம் மலர் உடலை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.