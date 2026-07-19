ஆடைக்கு பிரத்யேக குறியீட்டு எண் கிடைத்தால்... கூடுதல் சிறப்பு!: பின்னலாடை தொழில் துறையினர் எதிர்பார்ப்பு
ஆடைக்கு பிரத்யேக குறியீட்டு எண் கிடைத்தால்... கூடுதல் சிறப்பு!: பின்னலாடை தொழில் துறையினர் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:13 AM
திருப்பூர்: 'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' தொழில்நுட்பத்தில் சுத்தி கரிக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படும் ஆடைகளுக்கு மத்திய அரசு பிரத்யேக குறியீட்டு எண் வழங்குவதுடன், பசுமை உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிறப்பு நிதி வழங்க வேண்டும் என திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழில்துறையினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்பூரில் உள்ள சாய ஆலைகளில் வெளியேறும் கழிவுநீர், பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் 'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' முறையில் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. தினமும் 13 கோடி லிட்டர் கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, அதில் 10 கோடி லிட்டர் தண்ணீர் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு மீண்டும் தொழிலுக்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் மற்ற பகுதிகளை விட, திருப்பூரில் ஒரு கிலோ துணிக்கு சாயமிட 15 முதல் 25 ரூபாய் வரை கூடுதல் செலவாகிறது.
இவ்வளவு முதலீடு செய்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து வந்தாலும், திருப்பூர் சாய ஆலைகளுக்கும், பின்னலாடைத் தொழிலுக்கும் உரிய அங்கீகாரம் அல்லது ஊக்குவிப்பு இதுவரை கிடைக்கவில்லை என தொழில்துறையினர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும், சுத்திகரிப்பு முறையில் உருவாகும் மிக்சர் சால்ட் மற்றும் ஸ்லட்ஜ் கழிவுகளை அகற்றுவதும் பெரிய சவாலாக உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து தொழில்துறை சுற்றுச்சூழல் நிபுணர் வெங்கட், 'பாரத்டெக்ஸ்' வாயிலாக மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள அறிக்கை கூறியிருப்பதாவது:
'ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்' முறையில் தயாரிக்கப்படும் ஆடைகளுக்கு தனி அடையாளக் குறியீடு வழங்க வேண்டும்; அதன்மூலம் அவற்றை சர்வதேச சந்தையில் 'பசுமை ஆடை' என்ற வகையில் சந்தைப்படுத்த முடியும்; மேலும், திருப்பூரில் பசுமை பதப்படுத்தும் மையம் அமைத்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் திருப்பூரின் பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில் சிறப்பு சூழலியல் ஊக்குவிப்பு நிதி வழங்க வேண்டும். இது ஒட்டுமொத்த பின்னலாடைத் தொழிலின் போட்டித்திறனை உயர்த்துவதுடன், நிலையான உற்பத்தியில் திருப்பூரை உலகளவில் முன்னிலைப்படுத்த உதவும்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.