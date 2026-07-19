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﻿ ஆங்கிலத்திறன் மேம்பாடு மாணவருக்கு அவசியம்

﻿ ஆங்கிலத்திறன் மேம்பாடு மாணவருக்கு அவசியம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:22 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:22 AM

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பல்லடம்: பல்லடம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், ஆங்கிலத் துறை சார்பில் 'தொடர்பு திறன்களை வளர்ப்பது' என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் சர்வதேச பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்றது.

கல்லுாரி முதல்வர் ஜெயச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார். ஆங்கிலத் துறைத் தலைவர் கிருஷ்ணவேணி வரவேற்றார்.

ஓமன் சுல்தானகத்தின் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் அரவிந்தன் பாலகிருஷ்ணன் பேசுகையில், ''மாணவர்களின் ஆங்கிலத் திறனை மேம்படுத்த நடைமுறை யுத்திகள் மிகவும் அவசியம். இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகளாவிய வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்குச் சிறந்த தகவல் பரிமாற்றத் திறன், தனிநபர் தன்னம்பிக்கை, பொது மேடைகளில் பேசும் திறன் மற்றும் தொழில்முறை தொடர்புகள் ஆகியவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. இவற்றை மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்,'' என்றார்.

கோவை டி.ஆர்.ஹெச். அகாடமி நிறுவனர் ரொனால்ட் ஹாட்ரியன் சிறப்புரையாற்றினார். ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் ராம் பிரசாத் நன்றியுரை கூறினார். ஏற்பாடுகளை பேராசிரியர்கள் திப்பு சுல்தான், முகின்தா, பிரியதர்ஷினி மேற்கொண்டனர்.

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