சிந்தனைக்கு சிறகுகள் தந்து... அறிவுக்கு மகுடம் சூட்டும் ‘பட்டம்’: பட்’ என பதில் சொல்லி மாணவர்கள் அசத்தல்!
சிந்தனைக்கு சிறகுகள் தந்து... அறிவுக்கு மகுடம் சூட்டும் ‘பட்டம்’: பட்’ என பதில் சொல்லி மாணவர்கள் அசத்தல்!
ADDED : நவ 05, 2026 08:50 PM
திருப்பூர்: ஆர்வமுள்ள பள்ளி மாணவ, மாணவியரின் வாசிப்பு ஆர்வத்தை துாண்டவும், புத்தகங்களை கடந்து அறிவை கூர்தீட்டி வளர்த்துக் கொள்வதை ஊக்குவிக்கவும், ‘தினமலர்’ நாளிதழின் ‘பட்டம்’ இதழும், ஸ்ரீ ஈஸ்வர் பொறியியல் கல்லுாரியும் இணைந்து, ‘பதில் சொல்; பரிசை வெல்’ மெகா வினாடி – வினா போட்டியை நடத்தி வருகிறது.
கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 160 க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள், மாணவ, மாணவியர் இதில் பங்கேற்று, அசத்தி வருகின்றனர். திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு, கதிரவன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில், பதில்சொல் பரிசை வெல் மெகா வினாடி வினா போட்டி நடத்தப்பட்டது.
பள்ளியின், 51 மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர். அதிக மதிப்பெண் எடுத்த, 16 பேர் எட்டு அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டனர். மூன்று சுற்றுகளாக நடந்த போட்டியில், ‘ஏ’ அணியை சேர்ந்த, ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அருண்பிரசாந்த், அக் ஷன் ஆகியோர் முதலிடம் பிடித்தனர். பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பள்ளி முதல்வர் பாஸ்கரன் பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கி, பாராட்டினர். சத்யா ஏஜென்சீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் நிறுவனங்கள் பரிசு பொருட்கள் வழங்குகின்றன.
போட்டித்தேர்வுக்கு உதவும்
– பாஸ்கரன், பள்ளி முதல்வர்
புத்தகத்தை தாண்டி நிறைய தகவல்களை மாணவ, மாணவியர் அறிந்த கொள்ள முடிகிறது. அவர்கள் அடுத்தக கட்டத்துக்கு செல்வதற்கு, ‘தினமலர்’ நாளிதழ் சார்பாக வெளியாகும் ‘பட்டம்’ இதழ் மிகப்பெரிய உதவியாக உள்ளது. தொடர்ந்து, படிப்பதால், மாணவ, மாணவியர் போட்டித்தேர்வுக்கான நிறைய விஷயங்களை கூட தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. கல்விக்காக ‘தினமலர்’ ஆற்றும் பணி பாராட்டத்தக்கது.
ஆர்வம் அதிகமாகியது
– அக் ஷன், மாணவர்
பொது அறிவு மற்றும் புதுமையான நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள மிகவும் உதவியது. ஒவ்வொரு விஷயத்தை புதுமையாக படிப்பதால் பட்டம் வினாடி வினாவில் பங்கேற்க ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது.
– அருண்பிரசாத்
மாணவர்
நம் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது, வெளிநாடுகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ள, உலக அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள, ‘தினமலர்’ பட்டம் வினாடி வினா பேருதவியாக இருந்தது. ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி விஷயங்கள் புதுமையாக இருந்தது.
‘தினமலர்’ நாளிதழ் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழுடன், ஸ்ரீ ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரி, சத்யா ஏஜென்சி நிறுவனம் மற்றும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் இணைந்து வழங்கும் ‘பட்டம் 2026 – 2027’ வினாடிவினா போட்டி, திருப்பூர், மங்கலம்ரோடு, கதிரவன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது. இதில் பரிசு பெற்ற மாணவர்களுடன் (இடமிருந்து) வினாடி – வினா ஒருங்கிணைப்பாளர் முத்துலட்சுமி, பள்ளி முதல்வர் பாஸ்கரன், ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணாதுரை.