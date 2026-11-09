வசதியில்லாத சுகாதார நிலையம்: மக்கள் பாதிப்பு

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ADDED : நவ 05, 2026 04:06 PM
உடுமலை: சுண்டக்கம்பாளையம் துணை சுகாதார நிலையத்துக்கு மின்வசதி உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லாததால், மக்களுக்கான அவசர மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பது கூட கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
உடுமலை ஒன்றியம், போடிபட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட கிராமம் சுண்டக்கம்பாளையம். கிராமத்தில், 1,500க்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
போதிய போக்குவரத்து வசதியில்லாத இக்கிராம மக்கள், தங்களின் அடிப்படை மற்றும் அவசர மருத்துவ சிகிச்சைக்கு, அரசு துணை சுகாதார நிலையத்தையே நம்பியுள்ளது.
இந்நிலைய கட்டடம் பழுதடைந்ததால், கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில், நிதிக்குழு மானியத்தில், நல வாழ்வு மையம் என்ற பெயரில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது. தற்போது பயன்பாட்டிலுள்ள இந்த துணை சுகாதார நிலையத்துக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இதனால், இரவு நேரங்களில் அவசர சிகிச்சை கூட கிடைப்பதில்லை. இதர மருத்துவ உபகரணங்களும் வழங்காததால், பெயரளவுக்கே நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து இந்து மக்கள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் பூபதிகாளிங்ராஜ் திருப்பூர் கலெக்டருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:
சுண்டக்கம்பாளையம் நல வாழ்வு மைய கட்டட பணிகள் அரைகுறையாக செய்யப்பட்டுள்ளது. மின் இணைப்பும் இல்லை. கிராம மக்களுக்கான மருத்துவ சேவையில், சுகாதாரத்துறையினர் தொடர்ந்து அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.
கிராமத்தில் இருந்து உடுமலைக்கு வர போதிய போக்குவரத்து வசதியில்லை. எனவே அனைத்து வசதிகளையும் உடனடியாக மேம்படுத்தாவிட்டால், போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். இவ்வாறு, மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.