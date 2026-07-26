தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ போக்குவரத்து இடையூறு; மக்கள் தவிப்பு

போக்குவரத்து இடையூறு; மக்கள் தவிப்பு

போக்குவரத்து இடையூறு; மக்கள் தவிப்பு

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர்

திருப்பூர் கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அய்யம்பாளையம் - கோல்டன் அவென்யூவில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

- பாண்டியன், கணக்கம்பாளையம்

போக்குவரத்து நெருக்கடி

திருப்பூர் பெரியாண்டிபாளையம் எஸ்.ஆர். நகர் தெற்கில் உள்ள, 60 அடி மெயின் ரோட்டில் பல இடங்களில் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை போக்குவரத்து இடையூறாக நிறுத்துகின்றனர்.

- கண்ணன், எஸ்.ஆர். நகர்.

தாலுகா ரோடு மோசம்

அவிநாசி தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் கோர்ட் வளாகம் ரோடு மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. அதனை சரி செய்ய வேண்டும்.

- சங்கர் சஞ்சீவ்குமார், அவிநாசி

குப்பைக்கு தீ

ஆண்டிபாளையம் லிட்டில் பிளவர் பள்ளியின் அருகில் உள்ள குப்பைக்கு தீ வைக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக ரோடு முழுதும் புகை மண்டலமாக மாறியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர்.

- சதீஷ், ஆண்டிபாளையம்.

கிடப்பில் ரோடு பணி

திருப்பூர் 19 வது வார்டு எஸ்.வி. காலனி கிழக்கு இரண்டாவது வீதியில் பல மாதங்களாக பணி துவங்கப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளது.

- சேகர், எஸ்.வி. காலனி

ரியாக்ஷன்

சரி செய்யப்பட்ட ரோடு

திருப்பூர் குருவாயூரப்பன் நகர் வடக்கில் இருந்து பூலுவபட்டி வரை பல இடங்களில் சேதமடைந்த ரோடு சரி செய்யப்பட்டது.

- குமரேசன், குருவாயூரப்பன் நகர்.

ரோடு சீரமைப்பு

விஸ்வபாரதி பார்க் லே அவுட்டில் கடந்த, நான்கு மாதங்களாக ரோடு போடும் பணி கிடப்பில் இருந்தது. தற்போது ரோடு அமைக்கப்பட்டது.

- சண்முகம், அவிநாசி.

----

கழிவுநீர் தேக்கம்

திருப்பூர் வடக்கு கண்ணம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அய்யம்பாளையம் - கோல்டன் அவென்யூவில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

- பாண்டியன், கண்ணம்பாளையம்.

வாகன ஆக்கிரமிப்பு

பெரியாண்டிபாளையம், எஸ்.ஆர். நகர் தெற்கில் உள்ள 60 அடி மெயின் ரோட்டில் பல இடங்களில் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்துகின்றனர்.

- கண்ணன், எஸ்.ஆர். நகர்.

சாலை சீர்கேடு

அவிநாசி தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் கோர்ட் வளாக ரோடு மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அதைச் சரி செய்ய வேண்டும்.

- சங்கர் சஞ்சீவ்குமார், அவிநாசி.

குப்பை புகை

ஆண்டிபாளையம் லிட்டில் பிளவர் பள்ளி அருகில் உள்ள குப்பைக்கு தீ வைக்கப்பட்டதால், சாலை முழுவதும் புகை மண்டலமாக மாறியது.

- சதீஷ், ஆண்டிபாளையம்.

பணி கிடப்பு

திருப்பூர் 19-வது வார்டு எஸ்.வி. காலனி கிழக்கு இரண்டாவது வீதியில் பல மாதங்களாக சாலை பணி துவங்காமல் உள்ளது.

- சேகர், எஸ்.வி. காலனி.

ரியாக்ஷன்

சாலை சீரானது

திருப்பூர் குருவாயூரப்பன் நகர் வடக்கில் இருந்து பூலுவபட்டி வரை சேதமடைந்த சாலை சரி செய்யப்பட்டது.

- குமரேசன், குருவாயூரப்பன் நகர்.

ரோடு அமைப்பு

விஸ்வபாரதி பார்க் லே அவுட்டில் நான்கு மாதங்களாக கிடப்பில் இருந்த சாலை பணி தற்போது நிறைவு பெற்றது.

- சண்முகம், அவிநாசி.

---

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us