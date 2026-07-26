போக்குவரத்து இடையூறு; மக்கள் தவிப்பு

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM
தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர்
திருப்பூர் கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அய்யம்பாளையம் - கோல்டன் அவென்யூவில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
- பாண்டியன், கணக்கம்பாளையம்
போக்குவரத்து நெருக்கடி
திருப்பூர் பெரியாண்டிபாளையம் எஸ்.ஆர். நகர் தெற்கில் உள்ள, 60 அடி மெயின் ரோட்டில் பல இடங்களில் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை போக்குவரத்து இடையூறாக நிறுத்துகின்றனர்.
- கண்ணன், எஸ்.ஆர். நகர்.
தாலுகா ரோடு மோசம்
அவிநாசி தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் கோர்ட் வளாகம் ரோடு மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. அதனை சரி செய்ய வேண்டும்.
- சங்கர் சஞ்சீவ்குமார், அவிநாசி
குப்பைக்கு தீ
ஆண்டிபாளையம் லிட்டில் பிளவர் பள்ளியின் அருகில் உள்ள குப்பைக்கு தீ வைக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக ரோடு முழுதும் புகை மண்டலமாக மாறியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர்.
- சதீஷ், ஆண்டிபாளையம்.
கிடப்பில் ரோடு பணி
திருப்பூர் 19 வது வார்டு எஸ்.வி. காலனி கிழக்கு இரண்டாவது வீதியில் பல மாதங்களாக பணி துவங்கப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளது.
- சேகர், எஸ்.வி. காலனி
ரியாக்ஷன்
சரி செய்யப்பட்ட ரோடு
திருப்பூர் குருவாயூரப்பன் நகர் வடக்கில் இருந்து பூலுவபட்டி வரை பல இடங்களில் சேதமடைந்த ரோடு சரி செய்யப்பட்டது.
- குமரேசன், குருவாயூரப்பன் நகர்.
ரோடு சீரமைப்பு
விஸ்வபாரதி பார்க் லே அவுட்டில் கடந்த, நான்கு மாதங்களாக ரோடு போடும் பணி கிடப்பில் இருந்தது. தற்போது ரோடு அமைக்கப்பட்டது.
- சண்முகம், அவிநாசி.
----
கழிவுநீர் தேக்கம்
திருப்பூர் வடக்கு கண்ணம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அய்யம்பாளையம் - கோல்டன் அவென்யூவில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
- பாண்டியன், கண்ணம்பாளையம்.
வாகன ஆக்கிரமிப்பு
பெரியாண்டிபாளையம், எஸ்.ஆர். நகர் தெற்கில் உள்ள 60 அடி மெயின் ரோட்டில் பல இடங்களில் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்துகின்றனர்.
- கண்ணன், எஸ்.ஆர். நகர்.
சாலை சீர்கேடு
அவிநாசி தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் கோர்ட் வளாக ரோடு மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அதைச் சரி செய்ய வேண்டும்.
- சங்கர் சஞ்சீவ்குமார், அவிநாசி.
குப்பை புகை
ஆண்டிபாளையம் லிட்டில் பிளவர் பள்ளி அருகில் உள்ள குப்பைக்கு தீ வைக்கப்பட்டதால், சாலை முழுவதும் புகை மண்டலமாக மாறியது.
- சதீஷ், ஆண்டிபாளையம்.
பணி கிடப்பு
திருப்பூர் 19-வது வார்டு எஸ்.வி. காலனி கிழக்கு இரண்டாவது வீதியில் பல மாதங்களாக சாலை பணி துவங்காமல் உள்ளது.
- சேகர், எஸ்.வி. காலனி.
ரியாக்ஷன்
சாலை சீரானது
திருப்பூர் குருவாயூரப்பன் நகர் வடக்கில் இருந்து பூலுவபட்டி வரை சேதமடைந்த சாலை சரி செய்யப்பட்டது.
- குமரேசன், குருவாயூரப்பன் நகர்.
ரோடு அமைப்பு
விஸ்வபாரதி பார்க் லே அவுட்டில் நான்கு மாதங்களாக கிடப்பில் இருந்த சாலை பணி தற்போது நிறைவு பெற்றது.
- சண்முகம், அவிநாசி.
---