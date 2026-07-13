/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மீன் வரத்து அதிகரிப்பு விற்பனை சுறுசுறுப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:52 AM
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திருப்பூர்: மீன்பிடித் தடைகாலம் நிறைவடைந்து மூன்று வாரங்கள் ஆகிவிட்டதால், திருப்பூருக்கான மீன் வரத்து தற்போது முழுமையாக இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளது.
இதையொட்டி, தென்னம்பாளையம் மீன் மார்க்கெட்டிற்கு நேற்று 75 முதல் 85 டன் கடல் மீன்களும், 30 டன் அணை மீன்களும் விற்பனைக்கு வந்தன. மீன்களை வாங்க அதிகாலை முதலே மக்கள் திரண்டதால், மார்க்கெட் பகுதியில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு நேற்று கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது. மதியம் வரை விற்பனை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக நடந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நேற்றைய விலை நிலவரம் (ஒரு கிலோ): வஞ்சிரம் - ரூ.800 முதல் ரூ.900, வாவல் - ரூ.750, இறால் - ரூ.400, முரல், சங்கரா - ரூ.350, நண்டு - ரூ.300 முதல் ரூ.350, கிழங்கா - ரூ.280, கட்லா - ரூ.220, ரோகு - ரூ.180, பாறை - ரூ.150, மத்தி - ரூ.120.