/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/களைக்கொல்லி அதிகரிப்பு சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
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பொங்கலுார்: பல ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த ஆண்டுதான் வடகிழக்குப் பருவ மழை போதுமான அளவு பெய்து வருகிறது. தொடர் மழை பெய்வதால் விவசாய நிலங்களில் உள்ள கோரை, கொழுக்கட்டை, அருகம் புல் போன்ற புல் வகைகள் மற்றும் பார்த்தீனியம் போன்ற தேவையற்ற களைச் செடிகளும் முளைத்துள்ளன. அதிக அளவில் கால்நடைகள் இருந்தால் புல்வெளிகளை மேய்ந்துவிடும்.
பல விவசாயிகள் கால்நடை வளர்ப்பை குறைத்துக் கொண்டனர். இதன் காரணமாக புல்வெளிகளை மேய்வதற்கு கால்நடைகள் இல்லை. எனவே, புற்களை அழிக்கிறேன் என்ற பெயரில் நிலத்தில் அதிக விஷத்தன்மை கொண்ட களைக்கொல்லி தெளிப்பதை அதிகரித்துள்ளனர். இதன் காரணமாக நிலம், நீர் ஆகியவை நஞ்சாகி சுற்றுச்சூழல் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது.