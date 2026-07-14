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கால்நடை வரத்து உயர்வு 

கால்நடை வரத்து உயர்வு 

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:37 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:37 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM

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நடப்பு வாரம் அமராவதிபாளையம் கால்நடை சந்தைக்கு மாடு வரத்து உயர்ந்துள்ளது.

திருப்பூர், கோவில்வழி அருகே அமராவதி பாளையத்தில், ஜூலை 13ல் நடந்த கால்நடை சந்தைக்கு, 740 மாடுகளை கால்நடை வளர்ப்போர் அழைத்து வந்திருந்தனர். கடந்த வாரத்தை விட வரத்து அதிகரித்த நிலையில், குறைந்தளவு வியாபாரிகள் மட்டுமே வந்திருந்ததால், விலை உயர்ந்தது. கன்று, 3,000 - 4,200 ரூபாய், காளை மாடு, 29 ஆயிரம் - 32 ஆயிரம், பசு மாடு, 30 ஆயிரம் - 35 ஆயிரம், எருமை, 25 ஆயிரம் - 27 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றது. கடந்த வாரத்தை விட நடப்பு வாரம் விலை சற்று உயர்ந்து விற்பனையானதாக, சந்தை ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

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