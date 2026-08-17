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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ தண்டோரா முதல் டிஜிட்டல் வாக்கெடுப்பு வரை கிராமங்களில் அதிகரிக்கும் விழிப்புணர்வு

﻿ தண்டோரா முதல் டிஜிட்டல் வாக்கெடுப்பு வரை கிராமங்களில் அதிகரிக்கும் விழிப்புணர்வு

﻿ தண்டோரா முதல் டிஜிட்டல் வாக்கெடுப்பு வரை கிராமங்களில் அதிகரிக்கும் விழிப்புணர்வு

ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 AM

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திருப்பூர்: தொழில்நுட்பத்தின் அதிவேக வளர்ச்சி, இன்று கிராமப்புற ஊராட்சிகளின் செயல்பாடுகளிலேயே ஒரு புதிய மாற்றத்தையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பொதுவாக கிராம சபா கூட்டங்கள் எப்போது நடைபெறும் என்பதை மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்த, தெருக்கள் தோறும் 'தண்டோரா' அடித்து அறிவிக்கும் பழமையான நடைமுறையே பெரும்பாலான இடங்களில் இன்றும் தொடர்கிறது.

ஆனால், தற்போதைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், திருப்பூர் பகுதி கிராம மக்கள் தண்டோரா அறிவிப்புகளையும் தாண்டி, 'வாட்ஸ்ஆப்' போன்ற டிஜிட்டல் தளங்கள் வாயிலாகத் தங்களின் உரிமைகளுக்காகக் குரல் கொடுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாக திருப்பூர் மாவட்டம், முதலிபாளையத்தில் நடக்கும் நிகழ்வைக் குறிப்பிடலாம். வரும் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி முதலிபாளையம் சமுதாய நலக்கூடத்தில் நடைபெறவுள்ள சுதந்திர தின கிராம சபா கூட்டத்தை முன்னிட்டு, உள்ளூர் மக்கள் வாட்ஸ்ஆப் குழுக்கள் வாயிலாக ஒரு புதுமையான ஆன்லைன் கருத்துக்கணிப்பை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதில்:

1. நிபந்தனைகளின்றி வழக்கம்போல் கூட்டத்தை நடத்த அனுமதிக்கலாமா?

2. முந்தைய கிராம சபை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் மட்டுமே அடுத்த கூட்டத்தை நடத்த அனுமதிக்கலாமா?

- என்ற இரு கேள்விகள் மக்களிடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் வியப்பளிக்கும் விதமாக, பெரும்பான்மையான பொதுமக்கள் முந்தைய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகே அடுத்த கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்ற இரண்டாவது தேர்வையே தீவிரமாக ஆதரித்து வருகின்றனர்.

வெறும் 'தண்டோரா' சத்தத்தைக் கேட்டுக்கூடும் மக்களாக இல்லாமல், தாங்கள் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களின் தற்போதைய நிலை என்ன என்று டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் கேள்விகளை எழுப்பும் அளவுக்கு கிராமப்புற மக்கள் விழிப்புணர்வு பெற்றுள்ளது, உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான புதிய மாற்றத்தை விதைத்துள்ளது.

அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு: கிராமசபை கூட்டத்தில் சுதந்திர தின கருப்பொருள், கிராம ஊராட்சி நிர்வாகம், பொதுநிதி செலவினம், குடிநீர் வினியோகம் உறுதி செய்தல், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் உள்ளிட்ட, பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் விவாதிக்கப்பட உள்ளன. கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்க வேண்டும். வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்த மக்களின் கருத்துகளை கேட்க வேண்டும்; தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

ஆனால், கடந்த ஆட்சிக்காலங்களில் கிராமசபை கூட்டங்கள் பெயரளவுக்கே நடந்தன.

'அதிகாரிகள் பெரும்பாலும் பங்கேற்பதில்லை. கடந்த முறை சில இடங்களில் கிராம சபை கூட்டங்களே நடக்கவில்லை. இது உயர் அதிகாரிகளுக்கு தெரியவந்து, விளக்கம்கேட்கப்பட்டது. பங்கேற்காத அதிகாரிகள் மீது, இதுவரை துறை ரீதியாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை' என்கிறார்கள்கிராம மக்கள்.

த.வெ.க. ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் நடக்கும் முதல் சுதந்திர தின விழா கிராமசபை கூட்டம் வரும் 15ம் தேதி, சுதந்திர தினத்தையொட்டி நடக்கிறது. இவற்றில் அதிகாரிகள் பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய வேண்டி மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

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