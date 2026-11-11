கன்டெய்னர் களத்தில் சீனாவுக்கு இந்தியா சவால்! ரூ.10 ஆயிரம் கோடியில் மத்திய அரசு 'மெகா' திட்டம்
கன்டெய்னர் களத்தில் சீனாவுக்கு இந்தியா சவால்! ரூ.10 ஆயிரம் கோடியில் மத்திய அரசு 'மெகா' திட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:34 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:43 PM
திருப்பூர்: இந்தியாவின் ஏற்றுமதியை அதிகரித்து, சர்வதேச வர்த்தகக் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆனால், கன்டெய்னர் தட்டுப்பாடு விவகாரம், ஏற்றுமதி துறையில் பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறது.
இதற்கு தீர்வு காணும் நோக்கில், உள்நாட்டிலேயே கன்டெய்னர்களை உற்பத்தி செய்ய, மத்திய அரசு, 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது. மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ள, இத்தகைய மானிய திட்டம், 2040ம் ஆண்டு வரை செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீர்வு காணும் முயற்சி
சர்வதேச வர்த்தகத்தில், ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக்கு, கன்டெய்னர்களே ஆதாரம். இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களது சரக்குகளை உரிய நேரத்தில் சர்வதேசச் சந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்வதில் கன்டெய்னர்களின் இருப்பு மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அவ்வப்போது ஏற்படும் தட்டுப்பாடு ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சீனப் புத்தாண்டுக்கு முன்னதாக சீனாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் உலக நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. அதேகாலகட்டத்தில், சர்வதேச அளவில் கண்டெய்னர்களுக்கான தேவை அதிகரிப்பதும் தட்டுப்பாட்டுக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது.
கன்டெய்னர் உற்பத்தி
கடந்த சில வாரங்களாக கண்டெய்னர் தட்டுப்பாடு படிப்படியாகக் குறைந்து, நிலைமை சீரடைந்து வருகிறது. இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் இத்தகைய நெருக்கடிகள் ஏற்படும்போது இந்திய ஏற்றுமதித் துறை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, உள்நாட்டில் கண்டெய்னர் உற்பத்தி செய்வது அவசியமாக மாறியுள்ளது.
இதற்காகவே, மத்திய அரசு, 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மானிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதனால், இந்தியாவில் கண்டெய்னர் உற்பத்தி ஆலைகளை அமைப்பதற்கும், ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் நிறுவனங்கள் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிப்பதற்கும் ஊக்கம் கிடைக்கும் என, தொழில்துறையினர் வரவேற்றுள்ளனர்.
இத்திட்டத்தில், ஐந்து நிறுவனங்கள் கன்டெய்னர் உற்பத்தியில் ஈடுபட ஆயத்தமாகி வருகின்றன. சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனமான 'மெர்ஸ்க்' இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் 1,000 கன்டெய்னர்களுக்கு ஆர்டரை வழங்கியுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து மேலும் பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் பேச்சுவார்த்தையும், விசாரணையும் வேகமெடுத்துள்ளது.
சீனாவுடன் போட்டி
இந்தியாவில் கன்டெய்னர் உற்பத்தியை மேம்படுத்த பல வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், சில முக்கியமான சவால்களும் உள்ளன. உலகளவில் முன்னணியில் உள்ள சீனாவுடன் விலை மற்றும் உற்பத்தித் திறன் அடிப்படையில் போட்டியிட வேண்டிய நிலை உள்ளது. அதேபோல், கன்டெய்னர் தயாரிப்புக்குத் தேவையான தரமான ஸ்டீல் சப்ளை, சர்வதேச தரத்துக்கு இணையான உற்பத்தித் தரம், உற்பத்தி செலவைக் கட்டுப்படுத்துவது போன்ற அம்சங்களிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. இருப்பினும், உற்பத்தி அளவு அதிகரிக்கும்போது இந்திய நிறுவனங்களின் உற்பத்திச் செலவு குறைந்து, சீன உற்பத்தியாளர்களுடன் விலை அடிப்படையில் போட்டியிடும் திறன் உருவாகும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.