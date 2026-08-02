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காவிரி நீர் திறக்க வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூ. ஆர்ப்பாட்டம்
காவிரி நீர் திறக்க வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூ. ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:23 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
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திருப்பூர்: நடுவர் மன்ற தீர்ப்பின்படி, தமிழத்துக்கு காவிரி நீர் திறக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி, இ.கம்யூ., கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
திருப்பூர் குமரன் சிலை முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு, மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார். ராமசாமி, சேகர் உள்ளிட்ட மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனர். கர்நாடகா, மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்ட, மத்திய அரசு அனுமதி வழங்க கூடாது, நடுவர் மன்ற தீர்ப்பின்படி, தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் திறக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி நிர்வாகிகள் பேசினர். நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் நடராஜன், செல்வராஜ், மாட்ட துணை செயலாளர் வடிவேல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.