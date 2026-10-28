தொழில் அமைப்புகள் நாளை ஆலோசனை: மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு விவகாரம்
தொழில் அமைப்புகள் நாளை ஆலோசனை: மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு விவகாரம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
திருப்பூர்: மார்ச் மாதம் தொடங்கிய இஸ்ரேல் -– ஈரான் போரின் அதிர்விலிருந்து திருப்பூர் இன்னும் மீளவில்லை. போர் பெட்ரோலிய பொருட்களின் நகர்வை நிறுத்த, அதிலிருந்து உருவாகும் மூலப்பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு வந்து விலை தீப்பிடித்தது.
பஞ்சு கிடைக்காமல் நுால் விலை ஏறியது. ரசாயனம், சாயம் விலை ஏற சாயமிடும் கட்டணம் ஏறியது. அத்துடன் எம்பிராய்டரி கட்டணம், எலாஸ்டிக், பாலிபேக், அட்டைப்பெட்டி என அனைத்தின் விலையும் கைகோர்த்து உயர, பின்னலாடை உற்பத்தி செலவு 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை எகிறிவிட்டது.
இந்த இருளில் ஒரு சிறு வெளிச்சமாக வர்த்தக ஒப்பந்தம் வழியாக புதிய ஆர்டர்களுக்கான விசாரணை சாதகமாக திரும்பியிருக்கிறது. ஆனால் உற்பத்தி செலவோ கட்டுப்பாட்டை மீறி நிற்கிறது.
இந்த சிக்கலில் இருந்து பின்னலாடை தொழிலையும், குறு, சிறு உற்பத்தியாளர்கள், ஏற்றுமதியாளர்களையும் காக்க, தொழில் பாதிப்புகளை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டிய நேரம் இது என திருப்பூர் அனைத்து தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இதற்காக அனைத்து தொழில் அமைப்புகளுடனான அவசர ஆலோசனை கூட்டம் திருப்பூர் ஆர்.கே. ரெசிடென்சியில் நாளை (29ம் தேதி) காலை 10:00 மணிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூட்டமைப்பு தலைவர் முத்துரத்தினம் கூறுகையில், ‘‘விலையை ஏற்றுவது நிரந்தர தீர்வாகாது, உற்பத்தி செலவு கட்டுக்கு மீறினால் ஆர்டர்களை இழப்போம், பாதிப்பை மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் தெளிவாக எடுத்துரைத்தால்தான் சரியான தீர்வு கிடைக்கும், அதற்காகவே அனைவரும் ஓரணியில் திரள வேண்டும்’’ என்றார்.