தொட்டியில் மூழ்கி குழந்தை பலி

ADDED : அக் 31, 2026 07:26 PM
காங்கயம்: புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த எஸ்தர், 35, காங்கயம் ஏ.சி., நகரில் வசித்து வருகிறார். இவரது இரண்டரை வயது மகள் கனித்ரா, நேற்று (அக்.,30) மாலை வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது எஸ்தர் பாத்திரம் கழுவுவதற்காக தண்ணீர் தொட்டியைத் திறந்து தண்ணீர் எடுத்துவிட்டு, அதை மூடாமல் விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த நேரத்தில் பள்ளி முடிந்து வீட்டில் இருந்த மற்ற இரு மகள்களும், கனித்ராவுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். சிறிது நேரம் கழித்து பார்த்தபோது குழந்தையைக் காணவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால், திறந்து கிடந்த தண்ணீர் தொட்டியில் தேடினர்.
தகவலறிந்த காங்கயம் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் விரைந்து வந்து, எட்டு அடி ஆழமுள்ள தொட்டிக்குள் தேடினர். அங்கு மூச்சுப் பேச்சின்றிக் கிடந்த குழந்தையை மீட்டு, காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பரிசோதித்த டாக்டர்கள், குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர். காங்கயம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.