தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மாநகராட்சிக்கு தகவல் ஆணையர் 'குட்டு'

மாநகராட்சிக்கு தகவல் ஆணையர் 'குட்டு'

மாநகராட்சிக்கு தகவல் ஆணையர் 'குட்டு'

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 10:48 PM

ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:43 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 10:48 PM ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:43 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருப்பூர்:தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேட்கப்பட்ட தகவல்களை மூன்றரை ஆண்டுகளாக வழங்காமல் இழுத்தடித்த திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு மாநில தகவல் ஆணையம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், பொது தகவல் அலுவலர் நேரில் ஆஜராகவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருப்பூர் பாளையக்காட்டைச் சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன்; சமூக ஆர்வலர்; கடந்த 2023-ல் திருப்பூர் மாநகராட்சி பொது தகவல் அலுவலரிடம், ஊத்துக்குளி சாலையில் தெருவிளக்குகள் அமைத்தது தொடர்பாக 23 கேள்விகள் கேட்டு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் மனு செய்தார். உரிய பதில் கிடைக்காததால் மேல்முறையீட்டு அலுவலரிடமும், பின்னர் மாநில தகவல் ஆணையத்திலும் புகார் அளித்தார். கடந்த 2024-ல் தகவல்களை வழங்கி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாநில தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டும், அதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

இதையடுத்து, உத்தரவை அமல்படுத்தக் கோரி மீண்டும் மனு அளித்ததைத் தொடர்ந்து, கடந்த மாதம் விசாரணை நடத்திய மாநில தகவல் ஆணையர் இளம்பரிதி, மாநகராட்சிக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார். முந்தைய மற்றும் தற்போதைய பொது தகவல் அலுவலர்களுக்கு ஏன் அபராதம் விதிக்கக் கூடாது என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்கவும், மாநகராட்சி கமிஷனர் விசாரணை நடத்தி அறிக்கையுடன், மனுதாரர் கேட்ட தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பொது தகவல் அலுவலர் வரும் 28-ம் தேதி(நாளை) நேரில் சமர்ப்பிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித் முன்னிலையில் இன்று (27-ம் தேதி) விசாரணை நடைபெறுகிறது. மனுதாரர், முந்தைய மற்றும் தற்போதைய பொது தகவல் அலுவலர்கள் ஆஜராக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த விசாரணை அறிக்கை நாளை மாநில தகவல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us