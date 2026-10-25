/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வங்கி விவரம் இணைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM
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திருப்பூர்: மங்கலம் எஸ்.பி.ஐ. வங்கி ஐ.எப்.எஸ்.சி. எண்ணை அரசு திட்டங்களுடன் இணைக்க வேண்டும் என பயனாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அரசு மானியம், முதியோர் உதவி, விதவை உதவி, மகளிர் உரிமைத்தொகை என அனைத்தும் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா மங்கலத்தில் கனரா வங்கி மட்டுமே இருந்த நிலையில், மக்கள் தொகை அதிகரிப்பால் 2 ஆண்டுக்கு முன் எஸ்.பி.ஐ. கிளை திறக்கப்பட்டது.
ஆனால் புதிய கிளைக்கான ஐ.எப்.எஸ்.சி. எண் சமூக பாதுகாப்பு திட்ட இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படாததால், அவ்வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் அரசு உதவிகளை பெற முடியவில்லை.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம், முன்னோடி வங்கி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.