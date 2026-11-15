கிடப்பில் நகராட்சி வளர்ச்சி பணிகள் விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தல்
கிடப்பில் நகராட்சி வளர்ச்சி பணிகள் விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM
அவிநாசி: அவிநாசி நகராட்சியில் கிடப்பில் உள்ள வளர்ச்சிப் பணிகளை விரைந்து முடிப்பது தொடர்பாக, கவுன்சிலர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்கள் பங்கேற்ற அவசரக் கூட்டம் இன்று (நவ.,14) நடந்தது.
கடந்த 11ம் தேதி நடந்த கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில், நகராட்சியில் பொது நிதி மற்றும் திட்ட நிதியின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட பணிகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைபெறாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக கவுன்சிலர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். நகராட்சி கமிஷனர், இன்ஜினியர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, நகராட்சி தலைவர் தனலட்சுமி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில், வாரச்சந்தையில் வியாபாரிகளுக்காக கடைகள் கட்டும் பணி மூன்று ஆண்டுகளாக முடியாமல் இருப்பது, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சப்-ரிஜிஸ்டர் அலுவலகம் வரையுள்ள சாலையில் தெருவிளக்கு வசதியை கால்நடை மருத்துவமனை வரை நீட்டிப்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
மேலும், புதிய சாலை அமைக்கும் முன் குடிநீர் குழாய்களை பதிப்பது, பெரிய தேர் நிலை அருகே சேதமடைந்த சாக்கடை கால்வாயை சீரமைப்பது, கோவில் பகுதிகளில் உள்ள ஹைமாஸ் விளக்குகளை முறையாக பராமரிப்பது குறித்தும் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர். குறிப்பாக, பெருமாள் கோவில் மேற்கு ரத வீதி சந்திப்பில் 20 நாட்களாக ஹைமாஸ் விளக்கு எரியாததால் இரவு நேரங்களில் விபத்துகள் ஏற்படுவதாக புகார் தெரிவித்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து, 16ம் தேதி முதல் கிடப்பில் உள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும், குறைந்த நிதி ஒதுக்கீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றும் நகராட்சி தலைவர் தனலட்சுமி அறிவுறுத்தினார். ஒப்பந்ததாரர்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளை கமிஷனர், இன்ஜினியர் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.