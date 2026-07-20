தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கம்பீரமாக வலம் வரும் நாட்டு சேவல்: வளர்க்க ஆர்வம் அதிகரிப்பு

கம்பீரமாக வலம் வரும் நாட்டு சேவல்: வளர்க்க ஆர்வம் அதிகரிப்பு

கம்பீரமாக வலம் வரும் நாட்டு சேவல்: வளர்க்க ஆர்வம் அதிகரிப்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:58 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:58 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

உடுமலை: நாட்டு சேவல் வளர்ப்பில் அதிகரித்துள்ள ஆர்வம் காரணமாக, உடுமலை பகுதி கிராமங்களில் அவற்றின் எண்ணிக்கையும், அது சார்ந்த வர்த்தகமும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

உடுமலை பகுதி கிராமங்களில், புறக்கடை வளர்ப்பு முறையில் வீடுகள் மற்றும் தோட்டங்களில், நாட்டுச்சேவல், கோழி வளர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இவற்றில் சண்டைக்கென கட்டுச்சேவல்களும் பிரத்யேகமாக வளர்க்கப்பட்டன.

சேவல் சண்டைக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட பிறகு, இத்தகைய ரக சேவல்கள், கோழிகள் வளர்ப்பில் தொய்வு ஏற்பட்டது.

ஜல்லிக்கட்டு, ரேக்ளா பந்தயம் ஆகியவற்றுக்கான தடையை நீக்க வலியுறுத்தி நடந்த போராட்டங்களால், நாட்டுச்சேவல் மற்றும் கோழி வளர்ப்பிலும் இளைஞர்களின் கவனம் திரும்பியது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, கட்டுச்சேவல் எனப்படும் நாட்டுச்சேவல் வளர்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. மாதந்தோறும் கணிசமான தொகை செலவிட்டு, இத்தகைய சேவல்கள் வளர்ப்பில் ஈடுபடுகின்றனர்.

திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட இடங்களில், இத்தகைய சேவல்களுக்கான கண்காட்சி, போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, பரிசுகளும் வழங்கப்படுகின்றன. எனவே சண்டையை தவிர்த்து, ஆர்வத்துக்காக மட்டும் பல ரக சேவல்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய சேவல்களுக்கு பிரத்யேக உணவுகள் வழங்கப்படுவதுடன், நீர்நிலைகளில் நீந்த செய்து, அவற்றின் வலிமையையும் பரிசோதிக்கின்றனர். அவற்றின் தோற்றம், கம்பீரமான செயல்பாடுகள் அடிப்படையில், சந்தையில் நல்ல விலையும் கிடைக்கிறது. ஆன்லைன் வாயிலாகவும் விற்பனை செய்கின்றனர்.

நாட்டு சேவல் வளர்ப்போர் கூறுகையில், 'நாட்டு சேவல்கள் வைத்திருப்பது பெருமையாக கருதும் நிலை உருவாகியுள்ளது. நிறத்தின் அடிப்படையில் மயில், ஆந்தை, காகம், கோழி, வல்லுாறு என பிரிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியில் மயில், செங்கருப்பு, பூதி, வெள்ளை, செவலை ஆகிய ரகங்கள் அதிகமாக வளர்க்கப்பட்டு, விற்கப்படுகின்றன. நாட்டுச்சேவல் வளர்ப்பு குறித்த விழிப்புணர்வும், வர்த்தகமும் அதிகரித்துள்ளதால், பல ரகங்கள் அழிவிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளன', என்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us