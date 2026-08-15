﻿ தென்னை நார் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் ஆர்வமா?

ADDED : ஆக 13, 2026 05:14 AM
திருப்பூர்: தென்னை நார் மற்றும் தென்னை நார் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி அதிகரிக்க தமிழக அரசு, மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயலாற்றுகிறது.
தென்னை சார் பொருட்கள் ஏற்றுமதி தொடர்பான வழிகாட்டு முகாம் (13ம் தேதி) காலை, 10:00 மணிக்கு, பொள்ளாச்சி தென்னை சார் பொருட்கள் ஏற்றுமதி குழுமத்தில் நடக்கிறது. இதில், சிறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தென்னை நார் தொழில் நிறுவனங்களிடையே ஏற்றுமதி பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் மத்திய அரசின் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு திட்டங்களான 'நிர்யாத் புரோத்சாக்', 'நிர்யாத் திசா' திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தென்னை சார் பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் ஏற்றுமதியில் ஆர்வம் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கலாம். மேலும் தகவல்களுக்கு, 89255 33934, 98403 06068 ஆகிய மொபைல்போன் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.