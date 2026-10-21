தீபாவளிக்கு பஸ் வசதி ஐ.என்.டி.யு.சி., தீர்மானம்

UPDATED : அக் 20, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:26 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, திருப்பூரில் வசிக்கும் மக்களுக்காக, சிறப்பு பஸ் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டுமென, ஐ.என்.டி.யு.சி., வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு தேசிய பனியன் ஜின்னிங் பொது தொழிலாளர் சங்க (ஐ.என்.டி.யு.சி.,) மற்றும் பனியன் சங்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. தலைவர் பெருமாள் தலைமை வகித்தார். பொதுசெயலாளர் சிவசாமி முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட காங். தலைவர் கோபால்சாமி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசினார்.
பனியன் சார்ந்த அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும், சம்பளத்தின் அடிப்படையில் போனஸ் கணக்கிட்டு வழங்க வேண்டும். கடந்த ஆண்டை காட்டிலும், கூடுதல் போனசை, 15 நாட்களுக்கு முன்னதாக வழங்க வேண்டும். திருப்பூரில் இருந்து, சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் தொழிலாளர்களுக்கு, அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில், சிறப்பு பஸ் ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கூட்டத்தில், சாய ஆலைகள், பனியன், பிரின்டிங் சங்க நிர்வாகிகள் ஈஸ்வரன், ராஜேந்திரன், சீனிவாசன், செந்தில், முத்துசெல்வி, சித்திக் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.