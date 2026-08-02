/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கிரிக்கெட் போட்டி: பங்கேற்க அழைப்பு
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:21 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:51 PM
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திருப்பூர்:திருப்பூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் நடத்தும், டி.சி.ஏ.டி. நடராஜன் சுழற்கோப்பைக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில், ஆர்வமுள்ள அணிகள் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம், மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கான கிரிக்கெட் போட்டியை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தி வருகிறது. 14வது ஆண்டுக்கான போட்டிகள் விரைவில் துவங்க உள்ளது. பங்கேற்க ஆர்வமுள்ள கிரிக்கெட் அணிகள், office@dcat.in என்ற முகவரிக்கு தங்கள் விவரங்களை பகிரலாம். கூடுதல் தகவல்களுக்கு, 99434 40040 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம், என, திருப்பூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்க மேலாளர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.